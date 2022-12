Google ha fatto la storia nel settore smartphone con Android, il sistema operativo che da più di un decennio domina la scena insieme ad iOS. Il Play Store è la porta d'ingresso ai milioni di app Android e sono diverse le iniziative promozionali lanciate da Google proprio sul suo Play Store. Tra le più recenti e interessanti troviamo il programma Play Points. Essenzialmente si tratta di un programma di fidelizzazione lanciato da Google per incentivare gli utenti ad acquistare contenuti sul Play Store. In questa guida andremo a vedere come funziona Google Play Points, come è possibile incrementare e moltiplicare i punti accumulati, e infine come usarli per riscattare sconti o credito da spendere sul Play Store.

Cos'è Google Play Points

Abbiamo accennato già nell'introduzione che Google Play Points corrisponde al programma di fidelizzazione lanciato da Google per i suoi utenti sul Play Store. Proprio a proposito di acquisti sul Play Store, potrebbe tornare utile sapere come farsi rimborsare per gli acquisti fatti sullo store delle app di Google. Come ogni raccolta punti che si rispetti, Play Points prevede la possibilità di raccogliere punti quando si effettua una spesa sul Play Store. Oltre a questo caso, è possibile raccogliere una proporzione maggiore di punti quando si acquistano contenuti in promozione o quando si installano specifici contenuti. I punti accumulati in questo modo contribuiranno a definire il livello dell'utente all'interno di Play Points. Ad ogni livello corrispondono un numero e una tipologia di vantaggi specifici. Nei paragrafi seguenti andremo a vedere nel dettaglio questi aspetti.

Come aderire a Google Play Points

L'adesione a Google Play Points è relativamente semplice per chi possiede uno smartphone o tablet Android dotato del Play Store. Chiaramente l'iniziativa non è accessibile per chi possiede un iPhone. Andiamo a vedere come aderire a Play Points: Aprire il Play Store dal proprio telefono o tablet Android. Tappare sull'icona del proprio profilo presente alla destra nella barra di ricerca. Accedere alla sezione Play Points. Leggere l'introduzione al programma e confermare con Partecipa. A questo punto si diventerà membri di Play Points e tutti gli acquisti successivi effettuati sul Play Store daranno diritto all'accumulo dei punti.

Come guadagnare Google Play Points

Una volta che è stata effettuata l'iscrizione al programma sarà possibile iniziare ad accumulare punti. L'accumulo dei punti prevede un meccanismo diverso in base al livello dell'utente all'interno del programma Play Points. Andiamo a vedere quanti punti vengono accumulati in base alla spesa effettuata e in base al livello acquisito: 1 punto per 1€ di spesa per livello Bronzo (quello di partenza)

di spesa per livello (quello di partenza) 1,1 punti per 1€ di spesa per livello Argento (disponibile da 150 Play Points in poi).

di spesa per livello (disponibile da 150 Play Points in poi). 1,2 punti per 1€ di spesa per livello Oro (disponibile da 600 Play Points in poi).

di spesa per livello (disponibile da 600 Play Points in poi). 1,4 punti per 1€ di spesa per livello Platino (disponibile da 3000 Play Points in poi). Ma non finisce qua. È possibile infatti accumulare Play Points extra se si acquistano specifici contenuti o si installano specifici giochi. Questi giochi e contenuti vengono messi in promozione per un tempo limitato nella sezione Play Points. Pertanto, se foste interessati a questi booster vi suggeriamo di controllare periodicamente la sezione Play Points per visualizzare le promozioni in corso. Oltre a questi meccanismi, vi sono altre tipologie di contenuto che permettono di incrementare i Play Points accumulati. Questi vantaggi variano in base al livello Play Points acquisito. Andiamo a vedere quindi tutti i vantaggi Play Points associati a ogni livello. Livello Bronzo 1 punto per 1€ di spesa.

di spesa. Fino a 2x punti per l'acquisto di un libro su Google Play durante gli eventi mensili.

per l'acquisto di un libro su Google Play durante gli eventi mensili. Fino a 4x punti per gli acquisti in-game e su Play ogni settimana.

Livello Argento 1,1 punti per 1€ di spesa.

di spesa. Fino a 3x punti per l'acquisto di un libro su Google Play durante gli eventi mensili.

per l'acquisto di un libro su Google Play durante gli eventi mensili. Fino a 4x punti per gli acquisti in-game e su Play ogni settimana.

per gli acquisti in-game e su Play ogni settimana. Premi settimanali per vincere fino a 100 punti.

Livello Oro 1,2 punti per 1€ di spesa.

di spesa. Fino a 4x punti per l'acquisto di un libro su Google Play durante gli eventi mensili.

per l'acquisto di un libro su Google Play durante gli eventi mensili. Fino a 4x punti per gli acquisti in-game e su Play ogni settimana.

per gli acquisti in-game e su Play ogni settimana. Premi settimanali per vincere fino a 200 punti.

Livello Platino 1,4 punti per 1€ di spesa.

di spesa. Fino a 5x punti per l'acquisto di un libro su Google Play durante gli eventi mensili.

per l'acquisto di un libro su Google Play durante gli eventi mensili. Fino a 4x punti per gli acquisti in-game e su Play ogni settimana.

per gli acquisti in-game e su Play ogni settimana. Premi settimanali per vincere fino a 500 punti .

. Assistenza premium da Google.

A valle di tutto questo specifichiamo che anche l'utilizzo di carte regalo Google Play permette di accumulare Play Points, secondo gli schemi descritti sopra in base al livello acquisito. Un'ottima idea di far fruttare il proprio abbonamento a Google One, che offre anche una VPN dedicata, è proprio quello di pagarlo con carte regalo Google Play per accumulare Play Points.

Come usare Google Play Points