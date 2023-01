Come funziona Connessione Salute (Health Connect) di Google

Il panorama della tecnologia di oggi ci offre una grande varietà di dispositivi: oltre agli smartphone e ai PC che usiamo quotidianamente per diverse ragioni, abbiamo a disposizione anche gli indossabili.

Smartwatch e smartband, offrono la possibilità di raccogliere diversi tipi di dati, da quelli relativi alle attività sportive ai parametri fisiologici basilari, come le ore di sonno e la frequenza cardiaca a riposo. Il tutto ha l'obiettivo di aiutarci ad avere una valutazione nel tempo del nostro stato di salute.

Sono tante le piattaforme software che raccolgono questo tipo di dati dai wearable, e spesso non sono compatibili tra loro (ne abbiamo parlato anche nella nostra guida per sincronizzare Samsung Health con Google Fit). Proprio per questo Google ha lanciato Health Connect, che in Italia si chiama Connessione Salute, un'app volta proprio a superare questo limite dello scambio di dati. In questa guida andremo quindi a vedere come funziona Connessione Salute, come usarla e come sincronizzarla con le varie piattaforme di monitoraggio della salute e dello sport.