come firmare un documento su android

Spesso capita che ci venga richiesto di firmare un documento, un modulo di iscrizione a un servizio o un certificato e magari non abbiamo bisogno di apporre una firma elettronica avanzata (FEA) o una firma elettronica qualificata (FEQ), ovvero firme con crittografia del documento e software specifici per la sua apposizione.

Se infatti ci è richiesto semplicemente un documento con una nostra firma, quindi una versione digitalizzata delle nostra firma autografata (e per questo chiamata firma elettronica semplice, o FES), che ricordiamo ha comunque valore legale (non incontrovertibile), dovremmo stampare il documento, firmarlo e poi scannerizzarlo, per rispedirlo al mittente. Ma non sempre abbiamo la possibilità di farlo, ed ecco che il nostro smartphone ci viene in aiuto.

A differenza di iPhone, purtroppo Android non dispone di un'app integrata per questo, ma bisogna scaricarne una di terze parti. Per fortuna le alternative, anche gratuite non mancano. Vediamo quindi come firmare un documento con Android nel 2023, che sia un PDF o un file word.

Se foste interessati alla medesima guida, ma per iPhone, la trovate qui.