In questa guida vedremo come si fa a fare screenshot su Wear OS, partendo da Wear OS 2 fino agli ultimi Galaxy Watch e Google Pixel Watch

Può capitare di rado di voler fare uno screenshot su Wear OS. Magari perché si vuole condividere con gli amici una schermata dell'app appena scaricata, oppure per mostrare il brano in riproduzione o una nuova watchface. Qualunque siano le motivazioni, catturare uno screenshot dall'orologio non è poi così complicato. Si tratta di una procedura molto diversa rispetto a quella attivabile dal cellulare o dal computer, ma non per questo difficile. È importante però sapere che passaggi per acquisire uno screenshot variano a seconda della versione di Wear OS installata sull'indossabile: su Wear OS 2 e dispositivi meno recenti, non esiste alcuna combinazione di tasti che possono agevolare il compito, a differenza degli ultimi Galaxy Watch. Per questo motivo, se state utilizzando uno smartwatch Wear OS Samsung, vi suggeriamo di leggere il nostro approfondimento su come si fa a fare uno screenshot con Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 4.

Indice

Come fare screenshot su Wear OS 2

Come abbiamo anticipato nelle scorse righe, non è possibile utilizzare tasti fisici per fare uno screenshot su Wear OS 2. Pertanto, se state utilizzando un Oppo Watch o un TicWatch 3 Pro, tanto per citare alcuni smartwatch Wear OS 2, dovrete agire dall'app Wear OS complementare installata sul vostro smartphone. Prima di spiegarvi come fare, ci sembra doveroso spiegarvi come controllare la versione di Wear OS dall'orologio, dal momento che questo passaggio potrebbe non essere così scontato per gli utenti meno esperti. Come controllare la versione di Wear OS Sbloccate il dispositivo indossabile

Premete il pulsante di accensione per aprire l'elenco delle applicazioni

Entrate nelle Impostazioni

Scorrete verso il basso fino a cercare la voce Sistema

Toccate Informazioni

In corrispondenza della voce Versione del sistema operativo o Versione di sistema, troverete appunto la versione di Wear OS installata sul vostro indossabile Torniamo adesso all'argomento principale e vediamo come si fa a catturare uno screenshot da uno smartwatch Wear OS 2. Prima di iniziare con i passaggi, assicuratevi che lo smartwatch e lo smartphone siano connessi tramite Bluetooth, altrimenti la procedura non andrà a buon fine. Una volta giunti nella schermata dello smartwatch che desiderate catturare, bisognerà procedere come segue: Sbloccate lo smartphone

Aprite l'app Wear OS sul telefono

Toccate il pulsante con i tre punti in alto a destra (menu)

Selezionate dal menu a tendina l'opzione Acquisisci screenshot dell'orologio Tenete presente che il formato dell'immagine appena catturata prescinderà dalla dimensione e dal tipo di orologio: sarà sempre un quadrato. Pertanto, anche se il vostro indossabile ha un display circolare, come quello del TicWatch Pro 3 Ultra o del Huawei Watch, l'immagine acquisita avrà comunque dimensioni quadrate. E per inviare l'immagine? Niente di più semplice. Vi basterà, infatti, toccare la notifica per fare apparire le opzioni per l'invio o la condivisione dello screenshot tramite Bluetooth, Gmail o altre modalità.

Come fare screenshot su smartwatch Fossil

La procedura che abbiamo illustrato poc'anzi è molto simile a quella presente sugli smartwatch Fossil con Wear OS. In questo caso, infatti, bisognerà aprire l'app Fossil Smartwatch sul cellulare e toccare l'opzione Le mie preferenze nella schermata principale. A questo punto, pigiate su Sistema in basso e fate tap su Richiedi screenshot, per poi entrare finalmente nella pagina di condivisione dell'immagine così acquisita. Scarica da Play Store

Come fare screenshot su Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 4

Vi abbiamo già indicato l'articolo dedicato alla cattura degli screenshot su smartwatch Samsung Wear OS e al quale vi rimandiamo per un approfondimento sul tema, considerato che abbiamo parlato diffusamente delle modalità di visualizzazione e di condivisione dell'immagine acquisita. Per una maggiore completezza rispetto all'argomento odierno, vi riportiamo comunque brevemente la procedura per fare screenshot su Galaxy Watch 5 / 5 Pro e Galaxy Watch 4, ossia i due orologi Samsung con Wear OS attualmente in commercio, in attesa dei nuovi Galaxy Watch 6. La prima cosa da fare è entrare ovviamente nella schermata di interesse, dopodiché premete contemporaneamente i due tasti fisici sull'orologio e attendete qualche istante. A questo punto, il sistema operativo mostrerà un'animazione con lo screenshot catturato. L'animazione, in buona sostanza, confermerà che lo screenshot è stato effettivamente acquisito e sarete in grado di visualizzare e condividere l'immagine così acquisita. A differenza dunque dei passaggi illustrati nei due precedenti paragrafi, l'intera procedura va fatta direttamente dallo smartwatch e non dal cellulare (app companion).

Come fare uno screenshot su Google Pixel Watch

Pur non essendo mai stato commercializzato ufficialmente in Italia (almeno fino alla stesura del presente articolo), Pixel Watch è riuscito comunque ad approdare nel nostro paese, essendo disponibile sullo store tedesco di Amazon. Noi lo abbiamo recensito e se lo avete acquistato, magari potrebbe tornarvi utile sapere come si fa a fare uno screenshot. Anche in questo caso, la procedura è molto simile a quanto già visto a proposito del sistema operativo Wear OS 2, seppur con qualche deviazione. Per prima cosa, entrate nelle impostazioni del vostro smartphone e recuperate la sezione Informazioni sul telefono, dopodiché toccate per sette volte consecutive l'opzione Numero build per sbloccare le opzioni sviluppatore, che dovrebbero apparire nelle impostazioni del vostro dispositivo mobile. Dopo aver fatto ciò, procedete come segue: Aprite l'app Google Pixel Watch sul telefono

sul telefono Toccate il pulsante con i tre puntini nell'angolo in alto a destra del display (menu)

Selezionate l'opzione Acquisisci screenshot sull'orologio Sul telefono verrà visualizzata una notifica dello screenshot. Fate tap su di essa e selezionate Foto o un'altra app Galleria per visualizzarla e condividerla con i vostri amici. Scarica da Play Store