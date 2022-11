Come fare backup su Xiaomi: tutti i metodi disponibili

In questa guida vi spiegheremo quali sono i principali metodi per fare backup su Xiaomi

Avete appena acquistato un nuovo smartphone Xiaomi e, dopo la classica procedura di configurazione iniziale, desiderate adesso attivare il backup dei dati archiviati sul dispositivo, in modo da recuperarli in caso di bisogno o di necessità, come ad esempio in caso di formattazione del device. Nessun problema. Fare un backup su Xiaomi è molto semplice, grazie anche ad alcune soluzioni elaborate dalla stessa società cinese e ai vari servizi integrati dalle piattaforme più comuni, come è il caso di Google. In questo modo, sarete in grado di recuperare foto e video scattate con lo smartphone, ma anche impostazioni e molto altro ancora. In questo articolo ci occuperemo quindi dei vari passaggi da compiere per fare il backup su uno smartphone Xiaomi. Precisiamo sin da subito che questa procedura è valida anche per i dispositivi Redmi, a prescindere dal costo o dalle caratteristiche. Prima di iniziare, vi suggeriamo di leggere il nostro approfondimento su come resettare un telefono Xiaomi: vi tornerà molto utile per il discorso che ci apprestiamo a sviluppare.

Indice

Come fare backup su Xiaomi con Xiaomi Cloud

Un primo modo per fare backup su Xiaomi è utilizzare direttamente uno dei servizi offerti dalla stessa società di Shenzhen: Xiaomi Cloud. Questa piattaforma è molto utile per conservare alcuni dati della ROM MIUI (l'interfaccia proprietaria degli smartphone Xiaomi e Redmi basata su Android), oltre che di alcune app Xiaomi: pensiamo, ad esempio, alle impostazioni del sistema MIUI, il layout e gli sfondi della schermata Home, le note, gli accessi alle reti Wi-Fi e così via. Questi dati vengono associati all'account Mi che è possibile creare al momento della configurazione iniziale dello smartphone Xiaomi, in modo da ripristinarli su qualsiasi altro dispositivo dello stesso marchio. Pertanto, se in futuro deciderete di sostituire il vostro device con un altro smartphone Xiaomi, con il servizio Xiaomi Cloud sarete in grado di recuperare molte informazioni associate al vecchio device, rendendo conseguentemente il passaggio il più indolore possibile. Ma come fare, quindi? Sbloccate innanzitutto lo smartphone e recatevi nell'app Impostazioni, quindi scorrete in basso fino a cercare la voce "Mi Account". In alternativa, potete utilizzare l'apposita barra di ricerca per entrare direttamente nella sezione dedicata. Se non avete ancora creato un nuovo account Mi, pigiate sull'apposito pulsante e seguite le indicazioni a schermo per portare a termine la procedura: tutto quello di cui avrete bisogno è un indirizzo email valido, un numero di telefono e una password a vostra scelta. In alternativa, potete cliccare su questo indirizzo per entrare nell'apposita pagina di registrazione. Se invece siete già in possesso di un account Mi vi basterà pigiare su "Accedi", inserendo indirizzo email o numero di telefono e password impostata in fase di registrazione alla piattaforma. Ora che avete eseguito l'accesso o creato il vostro account Mi, potete entrare nel menu Xiaomi Cloud. Attivate tutte le voci per creare un backup completo. Dalla stessa schermata è possibile anche attivare la comoda funzionalità "Trova dispositivo", per vedere la posizione del vostro smartphone da remoto,e la sincronizzazione dei dati delle app in tempo reale: vi basterà, in questo secondo caso, premere l'interruttore "Sincronizzazione veloce". Come abbiamo detto qualche riga addietro,, la piattaforma Xiaomi Cloud consente di salvare i dati in cloud di una serie di app Xiaomi, come ad esempio Registro Chiamate, Galleria, Registratore Vocale, Mi Browser. Per attivare il backup su Xiaomi è sufficiente pigiare sul pulsante "Esegui il backup". Abilitando invece il toggle "Backup Automatici", il sistema provvederà a creare o aggiornare automaticamente un backup non appena sarete agganciati a una rete Wi-Fi. N.B.: La piattaforma Xiaomi Cloud prevede uno spazio gratuito di 5 gigabyte. In caso di bisogno, è possibile aggiornare il piano scegliendo una delle varie opzioni di abbonamento disponibili, con prezzi molto differenziati a seconda del quantitativo di spazio da sfruttare.

Come fare backup su Xiaomi da PC

Xiaomi Cloud è indubbiamente un servizio molto comodo per fare il backup sullo smartphone. Tuttavia, esiste anche la possibilità di conservare i dati archiviati direttamente sul PC, così da mantenere il controllo sugli stessi. L'operazione prevede sostanzialmente due passaggi: memorizzare tutto sul telefono e trasferire il backup sul computer. Vediamo come fare. La prima cosa da fare è aprire l'app Impostazioni (l'icona a forma di ingranaggio) e pigiate su "Info Sistema" o "Impostazioni aggiuntive". Nella schermata successiva, selezionate la voce "Backup e ripristino" e cliccate su "Backup locali". Il sistema vi proporrà, al fine di rafforzare la sicurezza, di inserire il codice di blocco impostato sul telefono (codice a quattro cifre, impronte digitali o sblocco con il volto). Come passaggio successivo, cliccate su "Backup" per avviare una copia di SMS, contatti, registro chiamate e dati delle app (sistema e terze parti) all'interno della cartella MIUI\Backup\AllBackup. Ci siamo quasi. Collegate adesso il vostro smartphone Xiaomi al PC utilizzando il cavo USB in confezione e copiate il contenuto della directory "AllBackup" precedentemente indicata.

Come fare backup su Xiaomi con Google One

Se non vi interessa Xiaomi Cloud o semplicemente cercate una piattaforma "universale", allora vi conviene attivare il backup Google. Già in passato vi abbiamo spiegato come fare backup su Android e i passaggi descritti in questo approfondimento ci torneranno molto utili anche per il discorso che stiamo affrontando. Vediamo quindi come fare backup Xiaomi con Google One. Anche in questo caso bisogna prima sbloccare (ovviamente) il dispositivo ed entrare nelle impostazioni del telefono. Scorrete nell'elenco fino a trovare la voce "Google" e fate tap successivamente su "Backup". Se è la prima volta che effettuate una operazione di questo tipo, il sistema vi proporrà una schermata di benvenuto al servizio "Backup by Google One". La stessa schermata vi informerà che potrete utilizzare lo spazio di archiviazione gratuito del vostro account Google (nello specifico, 15 gigabyte) per memorizzare app e dati connessi, SMS, cronologia chiamate, impostazioni del dispositivo e molto altro ancora. Pigiate quindi sul tasto "Attiva" per procedere. Nella pagina successiva, potrete verificare lo spazio di archiviazione disponibile e quali sono le app e i servizi per le quali è stato attivato il backup. Per salvare i dati personali è sufficiente fare tap sulla voce "Effettua ora il backup" e date conferma tramite autenticazione biometrica eventualmente impostata sul dispositivo (lettore di impronte digitali, sblocco con il volto o inserimento del codice PIN). Tenete presente che la procedura potrebbe richiedere diversi minuti, soprattutto in caso di grandi quantità di dati da memorizzare. Nelle impostazioni avanzate, potete inoltre scegliere se eseguire il backup utilizzando una rete dati anziché il Wi-Fi. A tal proposito, vi suggeriamo di procedere collegando lo smartphone Xiaomi a una rete wireless stabile e sicura; assicuratevi inoltre che il dispositivo abbia un'autonomia sufficiente.

Come salvare foto e video su smartphone Xiaomi

Un discorso a parte meritano le foto e i video. Per fare un backup delle foto dello smartphone potete infatti sfruttare l'apposita funzione di Google Foto, peraltro già pre-installata sul dispositivo. Entrate nell'app in questione e cliccate sull'icona del vostro profilo in alto, quindi pigiate la voce "Attiva il backup". In alternativa, l'attivazione del backup con Xiaomi Cloud vi permetterà di memorizzare sul cloud tutte le foto e i dati multimediali (ad esempio, i video) presenti nell'app proprietaria Galleria di Xiaomi.

Come fare backup delle chat WhatsApp