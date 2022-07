Come fare un backup Android: i migliori metodi

In questa guida andremo a vedere prima in cosa consiste un backup per dispositivi Android e successivamente andremo a vedere quali sono i metodi attualmente disponibili, più efficaci e più sicuri per svolgere il backup dei propri dati personali.

Nel mondo attuale gli smartphone giocano un ruolo fondamentale e quotidiano, e per questo ospitano gran parte dei nostri dati. Si intende immagini e video personali ai quali non vogliamo e non possiamo rinunciare, conversazioni con le persone care e importanti, dati relativi ai propri metodi di pagamento.

Cos'è un backup Android?

Un backup su smartphone Android può essere realizzato e salvato in diversi modi. In passato le soluzioni più diffuse erano quelle che prevedevano una certa interazione manuale dell'utente, mentre oggi esistono diverse metodologie che si rivelano sempre più automaticghe. Un backup automatico è certamente la soluzione migliore, perché implica la realizzazione di backup più aggiornati rispetto a quelli che vengono realizzati manualmente e anche meno probabilità di svolgere backup incompleti.

Un backup su smartphone Android ha senso di essere realizzato nel momento in cui ci si trova davanti a un cambio dispositivo. Oltre a questa situazione, è bene svolgerlo periodicamente per avere sempre un backup relativamente aggiornato che può tornare di fondamentale utilità nel caso di sfortunati eventi, come i danni accidentali al dispositivo che potrebbero rendere inaccessibili tutti i dati salvati.

Un backup su smartphone Android include file come immagini , video , documenti personali. Ma oltre a questa tipologia di file ci sono anche quelli associati alle singole app che si usano: tra questi troviamo le conversazioni associate alle chat personali, le impostazioni delle proprie opzioni per i pagamenti digitali, tutte le personalizzazioni grafiche e audio apportate allo smartphone e al proprio profilo utente.

Per backup in informatica si intende la realizzazione e il salvataggio su un supporto sicuro di un pacchetto di file con lo scopo di preservarli da eventuali cancellazioni involontarie o fortuite. Nell'ambito degli smartphone Android, un backup si traduce nel salvataggio di tutti i file personali che si trovano sullo smartphone e che non si vogliono perdere.

Backup con account Google

Android è legato a doppio file con Google e la quasi totalità di dispositivi Android sono attivi tramite l'accesso con un account Google. Pertanto, la soluzione naturale e immediata per svolgere backup su Android passa per gli strumenti che mette a disposizione Google. Andiamo a vedere le diverse opzioni disponibili:

Google One è la piattaforma di Google lanciata pochi anni fa per coordinare tutto ciò che avviene tra account Google personale, Google Drive e Google Foto. Google One abbraccia comunque, in senso più generale, tutti i servizi Google. Google One offre la possibilità di realizzare un backup automatico su smartphone Android, il quale può includere praticamente tutti i dati dell'utente.

Google Foto offre uno spazio cloud gratuito dedicato al backup che varia in base alla risoluzione di caricamento. I contenuti a risoluzione originale contano sulla propria quota personale a disposizione. Abbiamo parlato del backup di Google Foto in questo articolo .

Chi è interessato specificatamente al backup di foto e video allora può pensare a Google Foto . La piattaforma cloud per la gestione di foto e video di Google offre uno strumento di backup e sincronizzazione automatico. Questo rende possibile, oltre che il backup, visualizzare tutte le foto e video in tempo reale su tutti i dispositivi sui quali è stato effettuato l'accesso con lo stesso account Google.

Queste categorie possono essere incluse o meno nel backup in base alla scelta dell'utente. Google One inoltre prevede la cancellazione automatica del backup se il dispositivo non viene usato per più di 57 giorni.

Backup Android su PC Windows

Se le soluzioni cloud proposte da Google non vi piacciono o non si addicono alle vostre esigenze, allora potreste optare per un più classico backup manuale su PC Windows . Andiamo a vedere gli step principali:

Backup Android su Mac

Quanto appena detto per il backup Android su Windows vale in larga parte anche nel caso in cui si voglia effettuare il backup Android su Mac . La differenza consiste nel fatto che per aprire il contenuto dello smartphone Android tramite l'Esplora Risorse del Mac sarà necessario installare un programma di Google. Parliamo di Android File Transfer , lo trovate disponibile al download a questo indirizzo .

Backup Android con software del produttore

I vari produttori di smartphone Android offrono anche degli strumenti proprietari per effettuare il backup sui loro dispositivi.Chiaramente si tratta di strumenti aggiuntivi, visto che Google One e Foto sono disponibili per tutti gli smartphone Android.

Analogamente a quanto proposto da Samsung, Huawei offre un suo strumento proprietario per effettuare il backup Android dai suoi smartphone su PC. Lo strumento in questione è HiSuite e deve essere installata sul PC sul quale si vuole effettuare il backup. Successivamente sarà necessario collegare lo smartphone Huawei al PC e aprire sul PC HiSuite. Potete scaricare il programma a questo indirizzo .

Backup Android senza cavo

Nel caso in cui vi troviate nella spiacevole situazione in cui lo smartphone non è collegabile ad un PC, perché magari la porta non funziona più, e non vogliate usare i servizi Google automatici per il backup, allora potreste affidarvi alle app sul Play Store che permettono l'accesso sicuro alla memoria interna dello smartphone senza fili.

WiFi FTP Server

Lo scopo principale di quest'app non è effettuare il backup ma tramite WiFi FTP Server è comunque possibile accedere allo storage interno da un altro PC. Trovate l'app disponibile al download gratuito sul Play Store.

Send Anywhere

Tra le più note app per il backup Android senza cavo c'è Send Anywhere. L'app permette di associare lo smartphone Android al PC tramite codici univoci ma permette un numero limitato, per un tempo limitato, di trasferimenti se non si sottoscrive l'account premium.

