In questa guida andremo a parlare proprio di beta testing. Nello specifico andremo a vedere come entrare nel programma beta di Android . Per beta intendiamo tutti i programmi beta offerti pubblicamente dai vari produttori Android, a partire da Google e arrivando a OnePlus, passando per Samsung e Xiaomi.

Indice

Cosa sono le beta di Android

Nel panorama attuale di Android troviamo diversi produttori che offrono dei programma di beta testing agli utenti. Google lo fa da diversi anni per i suoi Pixel, con una procedura di accesso estremamente semplice e automatica. Questo accade anche per i dispositivi OnePlus , mentre Samsung e Xiaomi offrono la stessa in specifiche regioni geografiche.

Come entrare nel programma beta di Android con i Pixel

È bene sapere che l'adesione e l'installazione della beta pubblica di Android con Pixel non prevede alcun reset . Però è importante sapere che il reset viene richiesto nel momento in cui si intende tornare dalla beta alla versione stabile. Per fare questo basta recarsi alla solita pagina ufficiale di Android Beta e cancellare l'iscrizione.

Oltre a questa Google le Quarterly Platform Releases. Le Quarterly Platform Releases includono il test in beta delle novità software che Google rilascia periodicamente, solitamente ogni 3 o 4 mesi con i cosiddetti Feature Drop . Questi sono aggiornamenti di particolare rilevanza , che si differenziano da quelli di sicurezza mensili perché includono novità a livello funzionale. Le QPR sono sulla stessa base Android di chi ha la stabile corrente.

Attualmente Google offre due tipologie di beta per i suoi Pixel con Android. Quella tradizionale permette di testare la nuova versione di Android in anticipo. Solitamente la nuova versione Android viene lanciata ogni autunno, e il programma beta pubblico permette di testare la nuova build a partire da maggio dello stesso anno.

Come entrare nel programma beta di Android con Samsung Galaxy

Purtroppo Samsung non ha mai aperto il suo programma beta pubblico per gli utenti italiani . Questo infatti è sempre stato destinato agli utenti in Corea del Sud, Germania, Stati Uniti. Pertanto, se vi trovate in Italia e possedete un dispositivo Samsung venduto in Italia, non potrete aderire alla beta pubblica di Android.

Samsung da diversi anni propone un programma beta delle nuove versioni Android per i suoi utenti. Accade sempre che Samsung rende disponibile il programma beta della nuova versione Android per coloro che possiedono uno dei suoi top di gamma .

Come entrare nel programma beta di Android con OnePlus

Per tornare alla versione stabile da una versione Open Beta sarà necessario effettuare lo stesso procedimento appena descritto usano però la build stabile, reperibile sempre sul sito ufficiale OnePlus . In questo caso sarà richiesto un reset ai dati di fabbrica del dispositivo.

L'installazione di una versione Open Beta della OxygenOS non richiede alcun reset dello smartphone. Una volta installata la prima Open Beta, tramite questa procedura, si riceveranno le successive Open Beta automaticamente, come se fossero dei classici aggiornamenti OTA.

Oltre alle Open Beta OnePlus propone anche la versione Closed Beta della OxygenOS, la sua personalizzazione di Android. Le Closed Beta sono più sperimentali e richiedono la selezione da parte di OnePlus per l'installazione e testing. Le Open Beta sono invece pubbliche . Andiamo quindi a vedere come iscriversi alla beta di Android con un dispositivo OnePlus :

OnePlus ha iniziato a proporre i suoi programmi beta pubblici dal lancio della OxygenOS, ovvero dalla seconda generazione dei suoi smartphone arrivata sul mercato. Il programma beta di OnePlus si chiama Open Beta e storicamente è stato disponibile per tutti i modelli dell'azienda, anche per i medio gamma della serie Nord.

Come entrare nel programma beta di Android con Xiaomi

Anche Xiaomi ha da sempre proposto programmi di beta testing della sua MIUI, la personalizzazione software basata su Android che troviamo su tutti i dispositivi dell'azienda cinese. Le versioni più affidabili sono le Global Stable Beta, disponibili anche per gli utenti europei.

In passato abbiamo visto Xiaomi aprire il suo programma beta anche per gli utenti italiani. Generalmente è necessario fare richiesta di accesso alla beta, tramite l'app Mi Pilot. Una volta approvato si dovrebbe ricevere la notifica di aggiornamento via OTA. Negli ultimi anni però sembra che la MIUI in beta non è stata più resa disponibile per gli utenti italiani.

Alternativamente è possibile provare le ROM in beta della MIUI ricorrendo all'installazione manuale. Questo però richiede una procedura manuale, che a volte può richiedere anche lo sblocco del bootloader. Tale procedura può variare, o addirittura non essere disponibile, in base al modello considerato. Pertanto vi suggeriamo di consultare il forum ufficiale Xiaomi per maggiori dettagli sul vostro modello e la sua compatibilità con la beta della MIUI.