Come disinstallare app su Android senza root

Nel nostro quotidiano gli smartphone e i tablet ci accompagnano lunga gran parte della nostra giornata, sia in termini lavorativi che domestici o didattici. Le app sono il mezzo con il quale svolgiamo la maggior parte delle operazioni sui nostri dispositivi. Sui nostri dispositivi abbiamo installato una cifra importante di app nel corso del tempo, cifra che cresce ancora di più se consideriamo anche i giochi. A volte può trattarsi di app che installiamo per una semplice prova o perché ne abbiamo bisogno per uno specifico scopo, per poi lasciarle nel cassetto. In questa guida affronteremo questo aspetto e andremo a vedere come disinstallare app su Android. Andremo a vedere anche come disinstallare più app simultaneamente, sia su telefoni che su tablet Android.

Indice

Cosa significa disinstallare un'app

L'uso degli smartphone e dei tablet è accompagnato costantemente dall'interazione con le app. Queste implicano la loro installazione, che solitamente avviene dal Play Store, lo store ufficiale per le app Android, ma anche da store di terze parti. L'operazione opposta consiste nella disinstallazione, e ora andiamo a vedere da un punto di vista leggermente più tecnico in cosa consiste. Disinstallare un'app significa rimuovere tutti i file associati ad essa che erano presenti sul telefono. Si andranno quindi a rimuovere tutti i file che permettono la sua esecuzione, che solitamente non sono visibili attraverso i classici file manager a meno di non possedere i permessi di root. Oltre a questi file vengono rimossi anche quelli associati al suo utilizzo. Verranno quindi rimosse le preferenze dell'utente associate a quell'app, come ad esempio le informazioni associate al login (se richiesto dall'app in questione), la cronologia di utilizzo, le impostazioni personalizzate dall'utente. Tecnicamente, disinstallare un'app consiste nel cancellare tutti i dati presenti nello storage interno del dispositivo associati a quell'app e la cache associata all'app stessa. Veranno anche rimossi tutti i permessi concessi all'app, come ad esempio il permesso di usare il microfono o la fotocamera. Con le ultime versioni di Android è anche possibile ibernare o disattivare un'app. La differenza con la disinstallazione è che la disattivazione non prevede la cancellazione completa di tutti i file associati all'app, in modo che poi nel caso in cui venisse ripristinata il procedimento risulterà più rapido.

Come disinstallare un'app

Andiamo quindi a vedere come disinstallare un'app. Vi sono essenzialmente due procedure, la prima che prevede la disinstallazione singola e la seconda che permette di disinstallare più app simultaneamente, la vedremo nel paragrafo successivo. Andiamo quindi a vedere come disinstallare un'app tramite il Play Store: Aprire il Play Store sul proprio telefono o tablet Android. Toccare l'icona del proprio profilo, in alto a destra. Accedere a Gestisci app e dispositivo. Passare alla scheda Gestisci. Ricercare l'app da disinstallare e accedervi. Toccare Disinstalla dalla pagina che si apre. Alternativamente è anche possibile cercare direttamente l'app da disinstallare tramite lo strumento di ricerca del Play Store, accedere alla pagina dedicata e toccare Disinstalla. Oltre a questa procedura è anche possibile disinstallare un'app dalle impostazioni del proprio telefono o tablet. Andiamo a vedere come: Aprire le Impostazioni sul proprio telefono o tablet Android identificato dall'icona dell'ingranaggio. Accedere alla sezione App. Accedere alla sezione Installate. Cercare l'app da disinstallare dall'elenco e accedervi. Selezionare Disinstalla. Confermare la scelta e attendere il completamento dell'operazione. Infine, alcuni launcher, come il Pixel Launcher di Google o Nova Launcher, permettono di disinstallare le app anche tramite la pressione prolungata e trascinamento dell'icona dell'app dal drawer al collegamento Disinstalla che appare a schermo dopo la pressione prolungata.

Come disinstallare più app simultaneamente

Dopo aver visto come disinstallare le app singolarmente, andiamo a vedere come procedere alla disinstallazione di più app simultaneamente. Questa funzionalità non è molto conosciuta ed è disponibile attraverso il Play Store. Andiamo a vedere come fare: Aprire il Play Store sul proprio telefono o tablet Android. Toccare l'icona del proprio profilo, in alto a destra. Accedere a Gestisci app e dispositivo. Passare alla scheda Gestisci. Selezionare attraverso il box a destra tutte le app che si intende disinstallare. Toccare il pulsante del cestino in alto a destra per disinstallarle. Confermare l'operazione e attendere il completamento.

Come disinstallare app di sistema / preinstallate