Come disattivare upday sui telefoni Samsung

Nel corso degli anni abbiamo visto il settore smartphone evolversi sempre di più, sia in termini hardware che software con Android che ha offerto sempre più possibilità Queste poi vengono arricchite ulteriormente dalle personalizzazioni apportate dai singoli produttori ai loro dispositivi. Tra i produttori che da sempre troviamo presenti nel mercato degli smartphone Android troviamo Samsung. Il produttore sudcoreano offre la One UI come interfaccia software e personalizzazione di Android. Tra i vari servizi offerti di default sui suoi smartphone troviamo Upday. Si tratta di un feed di notizie e contenuti che può rivelarsi più o meno utile. Siccome arriva preinstallato su gran parte dei telefoni e tablet di Samsung, in questa guida andremo a vedere come disattivare upday. Nello specifico, andremo a vedere come disattivare le sue notifiche e come disinstallarlo completamente.

Indice

Cos'è upday

Prima di andare a vedere come disattivare upday è bene capire esattamente di cosa si tratta. Upday è un aggregatore di notizie e contenuti che solitamente troviamo preinstallato nei dispositivi Samsung. Sostanzialmente si tratta di una sorta di Google News, con un feed delle news che viene proposto in base al profilo utente, in base agli interessi e alla cronologia di navigazione dello specifico utente. Da questo capiamo che un servizio del genere potrebbe non rivelarsi utile per tutti, o addirittura rivelarsi invasivo con notifiche periodiche, consumi di batteria e di risorse non richiesti.

Come disattivare upday su telefoni e tablet Samsung

La procedura che stiamo per vedere spiega come disattivare il servizio upday su telefoni e tablet di casa Samsung. Pertanto, i passaggi che vedremo valgono tanto per smartphone quanto per tablet. Parliamo di disattivazione perché, trattandosi di un servizio preinstallato e frequentemente integrato con Bixby Home, risulta molto difficile la sua disinstallazione. Accedere alla pagina Bixby Home (quella più a sinistra quando si accende il dispositivo). Premere sull'icona dei tre puntini presente in alto a destra. Accedere alla sezione Schede. Selezionare upday. Spostare su OFF le opzioni upday NEWS da non perdere, NOTIZIE upday e upday Top Calcio. In questo modo non si vedranno più i contenuti proposti da upday nella schermata Bixby Home.

Come disattivare le notifiche di upday

Il servizio upday arriva preinstallato per la maggior parte dei dispositivi Samsung ma può essere installato, tramite la sua app ufficiale, anche su tutti gli altri dispositivi Android. Pertanto, può tornare utile sapere come disattivare le sue notifiche pur avendolo installato: Accedere alle Impostazioni di sistema del proprio dispositivo. Accedere alla sezione App. Cercare upday nell'elenco. A questo punto potrebbe essere necessario accedere alla sezione App di sistema, tramite il menù contrassegnato dai tre puntini in verticale. Questo accade quando upday risulta app di sistema. Accedere alla sezione Notifiche. Disattivare tutte le notifiche.

Come disinstallare upday