Come disattivare Taboola News da Android

L'articolo era a proposito di Taboola e sicuramente se vi sarà capitato di incontrare i suoi contenuti non potrete che dargli ragione , soprattutto nel caso abbiate uno smartphone Xiaomi. Sì perché Taboola ha un'app di "news" che definire aggressiva è dire poco, e potreste essere travolti dalla mole e qualità delle sue proposte. Vediamo quindi come eliminare Taboola da uno smartphone Android e specialmente da uno Xiaomi.

La popolare rivista Fortune, non certo un sinedrio di anticapitalisti , nel 2014 ha scritto "I contenuti popolari non sono sempre buoni contenuti".

Indice

Cos'è Taboola News

Ecco quindi che da un lato ci sono gli editori di contenuti , che utilizzano (e pagano) Taboola per incoraggiare gli utenti a visualizzare più articoli sullo stesso sito (questo consente loro di ottenere entrate per il traffico), mentre dall'altro gli operatori del marketing e i marchi fanno offerte per le visualizzazioni dei propri contenuti.

Ma vi siete mai chiesti chi ce le mette lì? È Taboola, una società americana specializzata nella scoperta e aggregazione di "notizie" (ecco come annullare l'iscrizione alle newsletter ) per poi farle scoprire agli utenti.

Avete presente quelle caselle di pubblicità che appaiono sotto alcuni siti Web del tipo " In giro per il Web " e " Consigliato per te "? Se siete fortunati, vi sarà capitato di scorrerle senza darci troppo peso, reputandole solo una delle tante sfaccettature di Internet (a proposito, qui trovate come cercare una persona sul Web ).

Cosa fa Taboola

Ma non è tutto rose e fiori. Vista la sua pervasività, l'aggregatore Taboola News è stato usato come fonte di fake news, o peggio.

Il caso più eclatante è stato un caso nel 2016 in cui un widget Taboola ha diffuso una notizia che dichiarava come le infermiere musulmane si rifiutassero di lavarsi le mani prima di un intervento chirurgico negli ospedali del Regno Unito. Successivamente la società ha affermato che il widget non era stato autorizzato e da allora ha preso una serie di misure per la sicurezza, che le ha permesso di ricevere, a febbraio di quest'anno, una importante certificazione di sicurezza del marchio.

Inoltre ci sono diversi casi in cui malware reindirizzano gli utenti alle pubblicità di Taboola per fare soldi, senza considerare il fatto che in generale chi è sensibile al trattamento dei propri dati potrebbe non essere particolarmente entusiasta dalla profilazione in atto.

Infine, come se tutto questo non bastasse, trovarsi Taboola sul proprio smartphone non è impossibile. Oltre all'accordo siglato con Xiaomi, infatti, a volte basta installare l'app sbagliata o dare il consenso su qualche sito ed ecco che ci troviamo il telefono invaso da pubblicità, che sono nella migliore delle ipotesi piuttosto fastidiose. Vediamo quindi come disattivare Taboola da uno smartphone Xiaomi o comunque eliminarla da qualsiasi smartphone.