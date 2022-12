Abbiamo sempre sottolineato la versailità di Android, con le varie possibilità di personalizzazione che sono concesse agli utenti che scelgono un telefono o un tablet Android.

Tra queste troviamo tanti spunti per la personalizzazione dell'interfaccia grafica, anche a coloro che non vogliono addentrarsi in pratiche di modding ma che sfruttano soltanto le funzionalità stock di Android. A proposito di questo abbiamo parlato in maniera approfondita in questa guida.

In questa nuova guida andremo invece a vedere come creare suonerie su Android. Nello specifico andremo a vedere come rendere un brano musicale, o una sua specifica parte, la suoneria del proprio telefono o tablet Android.