In questa guida vedremo, quindi, come registrarsi su Xiaomi e creare un account. L'intera procedura chiederà giusto una manciata di minuti e può essere portata a termine in vari modi:

Inoltre, è possibile utilizzare lo stesso account Xiaomi per accedere da altri dispositivi e, a patto di avere attivato l'apposita opzione, sincronizzare tutti i dati (come, ad esempio, le immagini e i contenuti multimediali) presenti sui vari devices.

In assenza di profili attivi, il suggerimento è di creare un account Xiaomi per poter sfruttare tutti i servizi offerti dall'azienda di Shenzhen, come ad esempio la possibilità di fare backup Xiaomi grazie al cloud proprietario e conservare, quindi, foto, messaggi, contatti, registri delle chiamate e molto altro.

Indice

Requisiti

Il modo più semplice per creare un account Xiaomi è sfruttare l'apposita schermata durante la procedura di configurazione iniziale del dispositivo. Dopo aver scelto una rete WiFi e accettato il contratto d'uso, il sistema proporrà all'utente la possibilità di registrarsi o accedere all'account Xiaomi . Vi basterà inserire un indirizzo di posta elettronica e seguire la procedura a schermo per completare la procedura e ottenere subito l'accesso al vostro account.

Come creare account Xiaomi dalle Impostazioni dello smartphone o del tablet

Vediamo, innanzitutto, come creare account Xiaomi dalle impostazioni del dispositivo. Questo passaggio è molto utile per chi ha già provveduto a configurare il dispositivo ma ha deciso di saltare la schermata, per l'appunto non vincolante od obbligatoria, relativa all'accesso o alla registrazione di un account di cui abbiamo già parlato nelle precedenti righe.

La prima cosa da fare è, quindi, sbloccare il terminale (smartphone o tablet) e aprire l'app Impostazioni, ossia l'icona caratterizzata da un ingranaggio posto al centro e uno sfondo grigio. Questo programma si trova generalmente scorrendo con il dito verso destra oppure, nel caso di cassetto delle applicazioni (il cosiddetto "drawer"), effettuando uno swipe dal basso verso alto dalla schermata iniziale.

Una volta aperta l'app Impostazioni, fate subito tap su Mi Account, che si trova proprio in cima alla schermata e inserite il vostro numero di cellulare, che come ricordato in apertura è necessario per ragioni di sicurezza (serve, nello specifico, per recuperare l'account), dopodiché cliccate sul tasto Avanti per proseguire.

Il sistema provvederà in automatico ad inviare un nuovo messaggio di testo (SMS) al numero di telefono digitato precedentemente nell'apposita schermata: tale codice, in particolare, dovrà essere inserito in corrispondenza del riquadro "Inserisci codice".

A questo punto, confermate di non essere un robot e accettate l'informativa sulla privacy unitamente al contratto con l'utente di Xiaomi Cloud per l'utilizzo dell'appena menzionato servizio.

Come abbiamo già scritto in apertura di articolo, Xiaomi Cloud è il servizio di backup associato all'account Xiaomi per eseguire la sincronizzazione e il recupero di dati come immagini, contatti e altro.

In ogni caso, è sempre possibile disattivare la sincronizzazione con Xiaomi Cloud spostando l'apposito interruttore in corrispondenza della voce Sincronizza, riportata sempre all'interno della sezione Mi Account.

Il vostro account Xiaomi è già pronto all'uso. Potete modificare alcune informazioni personali cliccando su Mi Account dalle Impostazioni e inserendo dati aggiuntivi, come il nickname, una foto del profilo, il vostro nome e cognome, oppure cambiare password dell'account. Sempre nella stessa schermata, è possibile attivare Xiaomi Cloud e Trova il mio dispositivo: in entrambi i casi, vi basterà spostare la levetta da sinistra a destra in modo da colorarsi di blu.