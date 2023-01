Una delle applicazioni più interessanti di questa funzione è la ricerca del testo nelle immagini, che consente di estrapolare parole e frasi in modo da copiarle o tradurle per condividerle, cercare informazioni sul web o qualunque cosa ci venga in mente di fare. Ma come cercare testo nelle foto con Android nel 2023? Vediamo le diverse opzioni a nostra disposizione, partendo da Google Foto, per cercare un testo nell'intera raccolta, per poi scoprire la funzione Lens al suo interno e altre app che possiamo scaricare.

Nel 2022 Google l'ha detto chiaramente: la ricerca sarà sempre più per immagini, e quindi non sorprende che abbia investito in modo massiccio nel riconoscimento visuale .

Indice

Come cercare il testo nelle foto in Google Foto

Quindi Google Foto non consente solo la ricerca di immagini nella propria raccolta inserendo una persona, un luogo, un animale domestico o anche oggetti che avete taggato, ma anche tramite determinate parole o frasi che esse contengono, siano esse per esempio il menu di un ristorante che abbiamo fotografato e di cui non ci ricordiamo più il nome, o la locandina di uno spettacolo teatrale che vorremmo vedere.

Google ha sviluppato in modo particolarmente potente la funzione, permettendo a Google Foto non solo di accedere al testo (come vedremo nel paragrafo successivo ) per copiarlo o tradurlo, ma anche per indicizzare le foto.

La funzione si chiama OCR , ovvero riconoscimento ottico dei caratteri , e sfrutta l'intelligenza artificiale ( qui trovate un approfondimento su DALL-E ) per "leggere" il testo in una foto, in un PDF o qualunque file visivo.

Ma tra le app di Google che quasi sicuramente troverete preinstallate sul vostro telefono, come Gmail o Maps, difficilmente mancherà Google Foto ( ecco come funziona ), che se a prima vista potrebbe sembrare un inutile doppione, in realtà è dotato di funzioni realmente smart , tra cui la capacità di estrarre il testo dalle immagini.

La ricerca funziona anche in inglese. Qui per esempio ho cercato la parola Starlink, che era contenuta in un articolo in inglese, e impeccabilmente Foto mi ha fornito l'immagine che la conteneva.

Eventuali problemi

Questa ricerca non è perfetta, però.

Prima di tutto, dovete attendere qualche minuto perché Foto indicizzi le immagini dopo averle scattate. Mentre infatti la controparte di Apple è abbastanza immediata, Google ha bisogno di un po' più tempo.

Inoltre alcune parti del testo non vengono riconosciute, per qualche motivo. Per esempio, uno degli articoli che ho salvato contiene la didascalia di un'immagine. Le dimensioni sono un po' inferiori rispetto al corpo dell'articolo, e anche il colore è un po' meno marcato. In ogni caso, effettuando la ricerca per una parola in esso contenuta, "DNA", non dà risultati, mentre una parola nel testo, "disruptiveness", è correttamente identificata.

Infine, la ricerca sfrutta la connessione Internet. La stessa funzione su Apple funziona anche in modalità aereo, quindi siamo sicuri che tutti i dati rimangono sul dispositivo, mentre in questo caso non si sa se immagini e ricerche vadano sui server di Google o se la connessione serva solo per il motore di ricerca, anche perché Google non ha rilasciato dichiarazioni in merito.