Come cambiare il tasto Bixby

Ma se le funzioni integrate della One UI non dovessero soddisfarvi, ci sono delle app di terze parti che vi consentono di rimappare il tasto Bixby e assegnargli molte più funzioni, per esempio attivare la torcia.

Eccone alcune che possono fare al caso vostro.

Rimappa il pulsante Bixbi S10

Rimappa il pulsante Bixbi S10 è una delle più popolari ed è dedicata a quegli smartphone con tasto Bixby. L'app è gratuita con acquisti in app e offre una serie di opzioni molto utili, come rimappare il tasto in

azioni

app

silenziare il telefono

acquisire uno screenshot

accendere la torcia

rispondere alle chiamate

Purtroppo non è aggiornata da gennaio 2022, ma visto che i Samsung Galaxy S10 sono gli ultimi ad avere il pulsante e che non sono più aggiornati, è difficile lamentarsi.

Button Mapper: Remap your keys

Button Mapper: Remap your keys è un'app gratuita con acquisti in app, non più aggiornata da gennaio 2022 ma che dovrebbe funzionare senza problemi. L'app in realtà non è specifica per il tasto Bixby, ma consente di rimappare qualsiasi tasto fisico di un telefono o dispositivo Android (Anche Android TV), e offre il supporto anche per il tasto dedicato a Bixby.

Tasker

è un'altra app che non è specifica per Bixby, ma è così potente dadi creare azioni personalizzate alla pressione del tasto. Ecco come usarla, tenendo presente che non è gratuita ma costa

Il funzionamento avviene così: dovete installare Tasker, rimappare il tasto Bixby (o quello laterale) su di lui, scaricare Bixby Remapper e poi associare un'azione a Bixby Remap. È piuttosto laborioso, ma una volta completato avrete un controllo assoluto sul pulsante.

Per prima cosa installiamo Tasker e associamo il tasto Bixby.

Installate Tasker Andate nelle impostazioni del telefono Toccate Funzionalità avanzate Toccate Tasto Bixby Se non avete effettuato l'accesso al vostro account Samsung, toccate il pulsante Inizia per accedere. Toccate Due tocchi per aprire Bixby Toccate Usa un tocco Toccate Apri app Toccate l'icona Impostazioni a destra Scorrete verso il basso e toccate l'app Tasker Secondary Aprite l'app Tasker Selezionate Tasky per semplificare il processo. Accettate i termini e le autorizzazioni di sistema selezionando le caselle. Toccate il pulsante Procedi in basso per utilizzare l'app Tasker.

Se volete utilizzare Tasker sui smartphone Samsung che non dispongono di un tasto Bixby dedicato, la procedura è la stessa, ma invece che mappare il tasto Bixby sull'app Tasker Secondary, dovete mappare il tasto laterale.

Ora potete installare una routine di Tasker.