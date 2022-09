Come cambiare font su Android

Molti di voi saranno sicuramente amanti della personalizzazione, soprattutto sui propri dispositive elettronici. Sfortunatamente il sistema operativo Android, di default, non consente di personalizzare a proprio gusto diversi aspetti grafici, tra cui i font.

Difatti, il sistema operativo di Google, se non vi piace il carattere di scrittura che utilizza in maniera predefinita il vostro cellulare, non vi consente di cambiare font in modo tale da avvicinarsi al vostro gusto. Le uniche opzioni disponibili sui Google, del resto, permettono soltanto di modificare la dimensione dei caratteri e la dimensione di visualizzazione, oppure l'attivazione del testo in grassetto e di quello in alto contrasto.

Fortunatamente, però, vi vengono in soccorso i produttori di cellulari e le loro personalizzazioni, che aggiungono nuove funzioni ad Android, tra cui proprio quella che interessa la modifica dei font. Tra l'altro, per cambiare font sarà possibile anche utilizzare app di terze parti. In ogni caso, seguendo in maniera precisa questa guida non avrete molti problemi nel cambiare il font che utilizzerà il vostro cellulare.