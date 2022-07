Come bloccare i messaggi spam

Nel mondo attuale ci affidiamo tantissimo alla tecnologia e ai dispositivi smart per comunicare. Con questo intendiamo che la maggior parte delle comunicazioni che sosteniamo avviene, almeno in parte, tramite smartphone, tablet e PC. Questa crescente e robusta comunicazione digitale implica che i nostri contatti siano condivisi con tantissime entità. Oltre agli utenti privati, i nostri contatti arrivano inevitabilmente a più o meno aziende e realtà commerciali. Da questo scaturisce la possibilità di ricevere comunicazioni commerciali tramite i propri account social, di posta e tramite il proprio numero di cellulare personale. Nel contesto delle comunicazioni commerciali si definisce spam tutto ciò che riguarda messaggi pubblicitari non richiesti inviati ad un numero elevato di utenti. Ad oggi si parla spessissimo di spam, al punto che Gmail gli ha anche dedicato una sezione della casella di posta per i suoi utenti. In questa guida andremo quindi a vedere come bloccare gli spam, a partire dal blocco sul proprio numero di cellulare per arrivare al blocco degli spam sui social come Instagram, Facebook e WhatsApp.

Indice

Come bloccare spam su cellulare

In questa sezione andremo a vedere come bloccare gli spam su cellulare, sia che si tratta di un dispositivi Android o che si tratta di iPhone.

Come bloccare spam su Android Tra le migliori opzioni per bloccare i messaggi spam su cellulare Android troviamo l'app Messaggi di Google. Questa infatti include un potente e utile strumenti antispam. Andiamo a vedere come usarla: Scaricare e installare l'app Messaggi di Google sul Play Store, la trovate a questo indirizzo. Aprire l'app Messaggi di Google. Accedere al menù contestuale in alto a destra. Accedere alla sezione Impostazioni. Accedere alla sezione Funzione antispam Attivare la spunta all'opzione antispam. In questo modo l'app riconoscerà automaticamente i messaggi provenienti da comunicazioni commerciali non richieste e non mostrerà la notifica all'utente. Tutti i messaggi riconosciuti dal filtro antispam saranno comunque disponibili alla lettura nella sezione Contenuti bloccati e spam nel menù contestuale dell'app Messaggi. Con l'app è anche possibile segnalare un contenuto come spam, nel caso in cui non venisse riconosciuto dal filtro automatico. Andiamo a vedere come fare: Aprire il messaggio ricevuto dal contatto che si vuole segnalare. Selezionare Segnala come spam dalla finestra superiore.

Come bloccare spam su iPhone Bloccare gli spam su iPhone segue lo stesso percorso di quanto visto su Android, ma usando un'app diversa. In questo caso il blocco spam è fornito da Messaggi, l'app di Apple che troviamo preinstallata su tutti gli iPhone e che è anche l'app di default per la gestione dei messaggi su iOS. Andiamo a vedere come abilitare il blocco spam: Aprire le Impostazioni sul proprio iPhone. Accedere alla sezione Messaggi. Accedere alla sezione Sconosciuti e Spam. Abilitare la relativa opzione per attivare il filtro ai messaggi. Aprire l'app Messaggi e selezionare se si intende ricevere i messaggi soltanto dai contatti salvati tramite la sezione Contatti salvati. Su iPhone è anche possibile bloccare la ricezione di messaggi e chiamate da uno specifico numero telefonico. Andiamo a vedere come fare: Aprire l'app Messaggi sul proprio iPhone. Aprire la conversazione con il contatto che si vuole bloccare. Accedere al menù contestuale tappando sul contatto nella parte superiore. Selezionare Blocca per attivare il blocco ai messaggi e chiamate da quello specifico mittente.

Come bloccare spam su Instagram

Attualmente Instagram è uno dei social più usati in assoluto e capita spesso di ricevere comunicazioni commerciali non richieste e fastidiose. Andiamo a vedere come fare per bloccarle: Aprire l'app Instagram. Aprire la sezione Direct, ovvero quella contrassegnata dall'icona della letterina dove vengono raccolti tutti i messaggi privati scambiati. Accedere alla conversazione con il contatto che si vuole bloccare. Selezionare Blocca dal menù che si è appena aperto.

Come bloccare spam su Facebook Messenger

Anche Facebook è tra i social più usati in assoluto, anche per le comunicazioni. E dunque anche su Facebook, o meglio su Messenger che costituisce la sua piattaforma per la messaggistica istantanea, è possibile ricevere spam. Andiamo a vedere come bloccare spam su Facebook Messenger: Aprire l'app Facebook. Accedere alla sezione Messenger tramite la sua icona in alto a destra. Selezionare la conversazione con il contatto che si intende bloccare. Selezionare Blocca dal menù che si è appena aperto.

Come bloccare spam su WhatsApp

Come Instagram e Facebook Messenger, anche WhatsApp è altamente diffuso su scala globale tra le piattaforme di messaggistica istantanea, e quindi particolarmente indicato per coloro che intendono inviare spam in modo efficace. Andiamo quindi a vedere come bloccare lo spam su WhatsApp: Aprire l'app WhatsApp. Selezionare la conversazione con il contatto che si intende bloccare. I messaggi dai contatti non salvati in rubrica verranno mostrati con il collegamento per segnalare o bloccare in primo piano nella chat. Selezionare il nome del contatto nella parte superiore. Selezionare l'opzione Blocca dal menù che si è appena aperto. In questo caso è anche possibile segnalare il contatto come spam tramite la relativa opzione Segnala.

Come bloccare spam su Gmail