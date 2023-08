Ma com'è possibile? Questo avviene grazie a una funzione apposita che attinge da un servizio ID chiamante. Andiamo a scoprire come funziona e come metterlo, oltre a ricordarvi come personalizzare un telefono Samsung .

Allora forse potrebbe interessarvi come attivare sospetto spam Samsung , una soluzione presente sui telefoni della casa coreana che vi permette di conoscere l'identità del chiamante, anche se non avete il suo numero in rubrica.

Ne avete abbastanza di ricevere una marea di telefonate che vi propongono servizi di ogni tipo? E come se non bastasse da qualche tempo non ci sono solo centralinisti umani, ma anche inquietanti chiamate da sistemi robotizzati che vi fanno sobbalzare sulla sedia.

Cos'è il sospetto spam Samsung

Questa tecnologia consente di classificare il chiamante non appena il telefono inizia a squillare e permette di suddividere le chiamate in arrivo in quattro categorie:

Sospetto spam Samsung , tecnicamente chiamato Samsung Smart Call , è una funzione creata dalla casa di Seul per avvisarvi se una telefonata in arrivo proviene da un servizio di telemarketing, o peggio.

Teoricamente tutte le categorie possono raggiungere il telefono, e la funzione Smart Call segnala le chiamate che sono sospette di spam o frode, permettendo di bloccare e segnalare facilmente il numero attraverso un pulsante nella parte inferiore dello schermo. Samsung poi ha introdotto anche la capacità di auto-blocco, che permette di fermare le chiamate di frode conosciute prima di raggiungere il telefono.

La segnalazione dei numeri è una parte importante del processo, perché aiuta Hiya ad aggiornare costantemente e in tempo reale il database a cui attinge.

Ma non solo. La tecnologia di Hiya ha anche un'accezione positiva, non solo di blocco, consentendovi di identificare le chiamate desiderate e, in alcuni casi, fornendo un motivo per la chiamata. E grazie alla ricerca intelligente potete usare la stessa funzione, per esempio, per cercare dei ristoranti nelle vicinanze e mettendo a vostra disposizione le informazioni di contatto necessarie per effettuare una prenotazione.

Per questo motivo, Hiya è utilizzato molto dalle aziende, che lo utilizzano per le funzioni Branded Call, Secure Call e, soprattutto, per il monitoraggio della reputazione.