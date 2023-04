Wear OS è il sistema operativo di Google dedicato ai dispositivi indossabili, soprattutto se parliamo di smartwatch. Negli ultimi anni ha visto una notevole evoluzione, soprattutto in termini di funzionalità e interfaccia grafica. Questa è culminata con l'aggiornamento a Wear OS 3. Wear OS 3 rappresenta la nuova versione del sistema operativo di Google ed è compatibile con una serie di modelli abbastanza ristretta, almeno per il momento. L'aggiornamento a Wear OS 3 può avvenire secondo diversi criteri. In questa andremo proprio a vedere come aggiornare a Wear OS 3, ma voleste approfondire il sistema operativo per smartwatch di Google vi consigliamo di scoprire anche come funziona Wear OS in generale.

Indice

Come aggiornare a Wear OS 3 su Android

Dopo aver introdotto quanto possa essere interessante aggiornare il proprio smartwatch a Wear OS 3 (ricordate che per il funzionamento generale di Wear OS è disponibile la nostra guida approfondita), andiamo a vedere come aggiornare il proprio smartwatch a Wear OS 3 con uno smartphone Android. Per aggiornare a Wear OS 3 chiaramente sarà necessario possedere uno smartwatch compatibile con l'aggiornamento. Più in basso trovate la sezione con tutti i modelli compatibili. In generale, dovete considerare che soltanto gli smartwatch con un processore Snapdragon Wear 4100 o versioni successive possono essere compatibili con la nuova versione del sistema operativo. Se avete uno smartwatch con processore Snapdragon Wear 3100 allora mettetevi l'anima in pace, non potrete aggiornare a Wear OS 3. La prima cosa da considerare quando vi avvicinate all'aggiornamento a Wear OS 3 è la necessità di effettuare un reset dello smartwatch ai dati di fabbrica. Questa operazione è ancora più rilevante se si considera che attualmente Wear OS non vi offre delle opzioni di backup. Per fortuna, i dati principali raccolti e memorizzati nello smartwatch vengono costantemente sincronizzati con il cloud, come ad esempio quelli raccolti con Google Fit. Verranno cancellate anche le app che avete installato sullo smartwatch, così come le personalizzazioni apportate all'interfaccia grafica. Quindi, aggiornare a Wear OS 3 il proprio smartwatch collegato a uno smartphone Android è relativamente semplice: potrebbe essere innanzitutto necessario installare l'app per il proprio smartwatch distribuita dal produttore dello smartwatch stesso. Successivamente basterà recarsi nella sezione Impostazioni sullo smartwatch, accedere a Sistema e successivamente ad Aggiornamenti di sistema. Nel caso in cui il vostro smartwatch fosse compatibile con Wear OS 3 allora dovreste vedere la disponibilità dell'aggiornamento e toccare Download. A questo punto l'aggiornamento dovrebbe completarsi automaticamente, il vostro smartwatch si riavvierà alcune volte per completare l'aggiornamento a Wear OS 3.

Come aggiornare a Wear OS 3 su iPhone

Sono tanti gli utenti che usano smartwatch Wear OS accoppiati a iPhone. Se siete proprio in questa categoria di utenti allora questa è la sezione giusta per capire come aggiornare il vostro smartwatch a Wear OS 3. Oltre alle avvertenze preliminari in merito al reset ai dati di fabbrica che trovate nella sezione precedente, precisiamo che aggiornare a Wear OS 3 il vostro smartwatch collegato a iPhone potrebbe includere delle limitazioni. Attualmente ad esempio, Google Wallet e Google Maps non sono disponibili per iOS con Wear OS 3. Se queste limitazioni non vi toccano e non vi spaventano, allora potete procedere con l'aggiornamento a Wear OS 3 del vostro smartwatch, a patto di avere un modello che rientra tra quelli compatibili con la nuova versione del sistema operativo. Per aggiornare vi basterà recarvi nella sezione Impostazioni sullo smartwatch, accedere a Sistema e successivamente ad Aggiornamenti di sistema. Nel caso in cui il vostro smartwatch fosse compatibile con Wear OS 3 allora dovreste vedere la disponibilità dell'aggiornamento e toccare Download.

Quali modelli riceveranno l'aggiornamento a Wear OS 3