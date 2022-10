Il problema, però, è che la MIUI si suddivide in vari rami, ovvero ci sono cellulari equipaggiati con la ROM Globale oppure con la EEA. Tra questi due software non vi è alcuna differenza, ad eccezione delle tempistiche con cui vengono rilasciati gli aggiornamenti.

Indice

Come aggiornare un telefono Xiaomi / Redmi

Si tratta di un'operazione che richiede pochi minuti. Ovviamente, per installare l'aggiornamento occorre premere su "Scarica" ed attendere il completamento dell'iter che richiederà il riavvio del dispositivo. In questo caso è sempre importante avere una buona percentuale residua di carica della batteria ed un ottimo segnale internet.

Come aggiornare il software di Xiaomi/Redmi con l’app MIUI Downloader

Oltre alla modalità appena descritta, ce n'è un'altra che consente l'installazione di aggiornamenti software sul proprio Xiaomi/Redmi. Si tratta dell'applicazione MIUI Downloader, disponibile sul Google Play Store.

Si tratta di un software suddiviso in quattro sezioni:

Notizie;

Funzioni nascoste;

App;

MIUI.

La prima sezione, come si può intuire dal nome, racchiude tutte le notizie sul marchio cinese. La seconda, invece, consiglia all'utente su come attivare alcune funzioni non sempre accessibili a tutti al primo colpo, come ad esempio i vari settaggi della batteria. La terza sezione, indicata con il nome di "App", suggerisce quali applicazioni Xiaomi installare sul proprio dispositivo.

L'ultima scheda, quella "MIUI", è dedicata agli aggiornamenti. Cliccandoci sopra, infatti, appariranno tutti i modelli del marchio cinese ed i rami della MIUI disponibili per ognuno di essi. Sarà sufficiente cliccare sul modello del telefono che vi interessa e subito capirete se il vostro cellulare ha una ROM Global oppure una EEA. Premendo sulla casella corrispondente, potrete avere un facile accesso agli update.

In caso di presenza di aggiornamenti, sarà sufficiente premere sui tre puntini in alto a destra e poi su "Scegli pacchetto". Se l'aggiornamento è compatibile, esso verrà installato come un update qualsiasi.

L'unica operazione preliminare da fare – se si tratta della prima volta di un'operazione del genere – è quella di cliccare su "Impostazioni" e poi premere più volte sul logo della versione MIUI installata sullo smartphone. Alla fine di questo processo, sullo schermo apparirà una scritta che vi informerà che potete procedere all'installazione manuale di un aggiornamento.

Rispetto alla ricerca di aggiornamenti tramite le impostazioni del cellulare, l'utilizzo dell'app "MIUI Downloader" richiede un minimo di esperienza in più e soprattutto maggiore attenzione. Insomma, non sempre può essere alla portata di tutti gli utenti.