Sappiamo tutti quanto sia importante l'aspetto degli aggiornamenti software nel mondo Android, questo perché gli aggiornamenti apportano novità per la sicurezza dello smartphone ma anche per le funzionalità software. Tra i produttori attualmente attivi nel mercato internazionale degli smartphone troviamo Vivo. L'azienda cinese negli ultimi anni ha dimostrato di volersi impegnare particolarmente per conquistarsi le attenzioni del mercato. Questo passa anche da una certa attenzione nei confronti del supporto software tramite aggiornamenti del sistema operativo. In questa guida andremo quindi a vedere come aggiornare un telefono Vivo. In particolare, andremo a vedere come effettuare un backup, come completare un aggiornamento automatico e come aggiornare il software il telefono Vivo risulti bloccato o spento.

Indice

Come effettuare backup Vivo

Come al solito consigliamo, prima di procedere all'aggiornamento firmware del telefono Vivo, è buona abitudine effettuare il backup di tutti i dati personali memorizzati sul dispositivo. Per fare ciò è necessario: Aprire le "Impostazioni" (ovvero premere sull'icona con a forma di ingranaggio);

Premere su "Account" e poi selezionare "Google";

Cliccare su "Sincronizza";

Ritornare alla pagina "Backup e ripristino";

Selezionare "Backup dei miei dati";

Attivare l'opzione "Attiva backup". Quando ripristinerete il cellulare e lo riavvierete, occorrerà soltanto inserire l'account Google associato ed i vostri dati verranno ripristinati correttamente.

Come aggiornare un telefono Vivo

L'aggiornamento software di un telefono Vivo generalmente avviene automaticamente tramite il rilascio del produttore. In questo caso si parla di aggiornamenti Over The Air (OTA). Questo significa che gli aggiornamenti vengono distribuiti da Vivo ai suoi smartphone in modalità wireless e automatica. Ogni volta che viene avviata la distribuzione di un aggiornamento OTA per un modello Vivo questa dopo pochi giorni si conclude perché ha raggiunto tutti i possessori di tale modello. Andiamo quindi a vedere come controllare se è disponibile un aggiornamento OTA per il proprio telefono Vivo: Andare nelle Impostazioni cliccando sull'app con icona a forma di ingranaggio che trovate nella schermata principale o nell'App drawer Selezionare Sistema Selezionare la voce Aggiornamenti di sistema Selezionare Controlla disponibilità aggiornamenti. Se un aggiornamento software è disponibile allora apparirà il changelog associato all'aggiornamento e l'opzione per avviare il download e la successiva installazione. Ad installazione completata verrà richiesto di riavviare lo smartphone. In altri casi è anche possibile che la ricezione dell'aggiornamento OTA venga notificata direttamente nel pannello notifiche. In questo caso basterà aprire la notifica e confermare la volontà di installare l'aggiornamento.

Come aggiornare Vivo bloccato