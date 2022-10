Gli aggiornamenti software per gli smartphone Android sono un parametro molto importante e molto indicativo di come il produttore supporta i suoi modelli sul mercato. Spesso gli utenti preferiscono telefoni supportati in modo più frequente rispetto ad altri che storicamente vengono aggiornati meno.

Negli ultimi anni OPPO, e la sua sussidiaria Realme, hanno dimostrato di tenere particolarmente al supporto software. I telefoni di OPPO e Realme ricevono spesso aggiornamenti, sia che si tratti di sicurezza e sia che si tratti di nuove versioni di Android.

In questa guida andremo a vedere come aggiornare un telefono OPPO e Realme. Andremo quindi a vedere come effettuare il backup, come aggiornare automaticamente e come aggiornare il telefono nel caso quest'ultimo risulti bloccato.