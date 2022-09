Come aggiornare i Google Pixel tramite factory image

Da diversi anni siamo abituati a vedere gli smartphone made by Google sul mercato. Parliamo ovviamente dei Pixe, dispositivi che non sono mai stati rivolti ad un grandissimo pubblico ma che hanno sempre rappresentato un punto di riferimento nel mondo Android, almeno in termini di rapidità degli aggiornamenti software.

Tutto è cominciato con i Nexus, dispositivi che Google personalizzava con il software affidandosi alla produzione hardware da parte di altri. Poi Google ha scelto di salire ulteriormente di livello e produrre in casa i suoi smartphone. Da quel momento in poi è nata la serie Pixel, ormai giunta alla sesta generazione e che annovera top di gamma e modelli di gamma media.

I Pixel di Google sono generalmente, e per definizione, sempre i primi smartphone a provare le novità di Android, questo perché Google è la prima a lanciare le nuove versioni di Android, ma anche perché qualche mese prima della nuova versione Android Google lancia il suo programma di beta testing al pubblico, al quale tutti possono accedere a patto di possedere uno smartphone Pixel.

In questa guida andremo a vedere come aggiornare un Pixel con factory image. Nello specifico andremo a vedere in cosa consiste una factory image, per poi descrivere come eseguire manualmente l'aggiornamento tramite factory image.