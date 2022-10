Come aggiornare un cellulare o tablet Samsung

Tutti i produttori ribadiscono l'importanza di aggiornare il software dei propri dispositivi, tra cui cellulari e tablet. A questo appello non manca il celebre marchio coreano Samsung , che sul proprio sito ufficiale infatti dichiara: "Non ci stancheremo mai di ricordarti quanto sia importante tenere aggiornato il software del tuo dispositivo. Gli aggiornamenti rilasciati, infatti, migliorano le prestazioni del tuo telefono o tablet, perché correggono errori conosciuti e ottimizzano le prestazioni. Ancor più importante, installare gli update dei software tiene al sicuro il tuo dispositivo".

Indice

Come aggiornare un cellulare e tablet Samsung

È sufficiente infatti, accedere alle "Impostazioni" del dispositivo e poi cliccare direttamente sulla voce "Aggiornamenti e software". Successivamente è necessario premere su "Scarica e installa". In caso di presenza di aggiornamenti verrà avviato lo scaricamento dei file. Infine, per completare l'installazione, occorrerà riavviare il telefono/tablet.

S e invece per caso dovessimo cancellare la notifica, non disperatevi: una soluzione per avviare l'update esiste.

Il modo più semplice per aggiornare il software del proprio dispositivo Samsung è sicuramente quello di farlo attraverso lo stesso device. Nello specifico, la presenza di un aggiornamento è segnalato da una notifica inviata al dispositivo su cui è sufficiente premerci sopra per avviare l'installazione.

Se saranno disponibili degli aggiornamenti software, riceverete un avviso che indica il tipo di update. In questo caso, occorrerà premere il pulsante "Aggiorna" oppure "Più tardi" se volete procedere all'operazione in un secondo momento. Se invece premerete "Aggiorna", dovrete attendere un po' di tempo affinché tutti i file verranno copiati sul telefono/tablet.

Come aggiornare le app su cellulare/tablet Samsung

Oltre al software, è importante anche aggiornare le applicazioni che avete installato sul vostro dispositivo. Tutto ciò, infatti, vi consentirà di sfruttare le ultime funzionalità disponibili.

Se avete un device Samsung, per aggiornare le app dovrete utilizzare sia il Google Play Store – per le applicazioni Android – che il Galaxy Store (per aggiornare le app proprietarie di Samsung).

Play Store

Aggiornare le applicazioni sul Play Store è molto semplice. Difatti, non occorrono operazioni particolarmente complesse. È sufficiente:

Aprire l'app Google Play Store;

In alto a destra, toccare l'icona del profilo;

Toccare Gestisci app e dispositivo . Le app con aggiornamenti disponibili sono contrassegnate dall'etichetta "Aggiornamento disponibile";

. Le app con aggiornamenti disponibili sono contrassegnate dall'etichetta "Aggiornamento disponibile"; Toccare Aggiorna.

È possibile anche aggiornare automaticamente tutte le app in questo modo:

Aprire l'app Google Play Store;

In alto a destra, toccare l'icona del profilo;

Toccare Impostazioni, poi su Preferenze di retee Aggiornamento automatico app.

A questo punto, potrete selezionare un'opzione:

Tramite qualsiasi rete per aggiornare le app usando la rete Wi-Fi o i dati mobili;

Solo tramite Wi-Fi per aggiornare le app soltanto quando è attiva una connessione Wi-Fi.

Samsung Store

Sui dispositivi Samsung sono presenti anche diverse app proprietarie.

Per aggiornale occorre accedere al Galaxy Store e successivamente all'elenco delle applicazioni installate sul cellulare/tablet.

Ora non rimane da fare che premere sulla voce "Menu" – l'icona con le tre linee orizzontali – e a questo punto apparirà un elenco di sezioni tra cui:

"App personali";

"Aggiornamenti";

"Download in corso";

"Desiderati".

Per aggiornare le app Samsung sul Galaxy Store, quindi, bisognerà cliccare sul pulsante "Aggiornamenti". Se la pagina restituirà una schermata vuota, significa che non ci sono app da aggiornare; in alternativa, sarà sufficiente cliccare in alto su "Aggiorna tutto" per avviare la procedura di update di tutte le app presenti in lista. In questa sezione, infine, sarà possibile aggiornare anche le app di smartwatch Samsung.