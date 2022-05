Come aggiornare app Samsung sul Galaxy Store

Sul tuo smartphone Samsung ricevi continuamente delle notifiche di aggiornamento di app Samsung installate automaticamente sul tuo device, ma effettuando un rapido controllo non sei riuscito a trovare questi programmi sul Google Play Store, che come saprai è il negozio ufficiale dove scaricare app per dispositivi Android. Ti diciamo subito che non si tratta ovviamente di un errore, ma di una particolarità dei dispositivi Samsung, che a differenza di molti altri terminali di marche diverse, hanno installato di fabbrica un secondo store oltre al Play Store di Google chiamato appunto "Galaxy Store". Lo avrai sicuramente visto e persino utilizzato per personalizzare il tuo dispositivo con temi esterni oppure, se utilizzi uno smartwatch Samsung, per installare quadranti o altre app per il tuo wearable. SCARICA L'APP GALAXY WEARABLE DA PLAY STORE Considerato che il Galaxy Store ha un'interfaccia diversa dal Play Store ma anche un funzionamento differente, potresti trovare utile sapere come aggiornare le app sul Galaxy Store e di conseguenza effettuare un update di quelle applicazioni Samsung che di tanto in tanto il tuo smartphone ti propone tramite notifica sullo schermo.

Notifiche aggiornamento app Samsung dal Galaxy Store

Tieni conto che attraverso il Galaxy Store potrai sia scaricare app su smartphone Samsung che aggiornare le app Samsung già installate dal produttore coreano. Molte di queste applicazioni sono immediatamente visibili sul dispositivo, in quanto installate insieme a quelle disponibili sul Play Store. Ma ci sono anche delle app che pur non essendo visibili nel drawer delle applicazioni del device, corrispondono in realtà a specifiche funzioni progettate da Samsung e inserite dallo stesso produttore nel pacchetto dei servizi dell'interfaccia proprietaria OneUI, installata appunto esclusivamente sugli smartphone e tablet Android di Samsung. È importante aggiornare le app Samsung dal Galaxy Store, soprattutto nel caso dei programmi che fanno riferimento a funzionalità dell'interfaccia OneUI. Questi aggiornamenti hanno infatti lo scopo di risolvere i bug scoperti in precedenza oltre che aggiungere opzioni nuove e miglioramenti. Inoltre, queste app vengono aggiornate insieme ai nuovi aggiornamenti Samsung su smartphone e tablet, quindi se hai scaricato un nuovo update sul tuo device, ti suggeriamo di controllare la presenza di nuovi aggiornamenti anche sul Galaxy Store. La procedura di aggiornamento avviene di solito in automatico, ma spesso e volentieri accade che una certa app non venga aggiornata dal sistema, ma resti lì in attesa di un intervento manuale dell'utente. Ed è per questo motivo che vogliamo spiegarti come fare.

Scaricare aggiornamenti app Samsung

La prima cosa da fare è ovviamente accedere al Galaxy Store. Sblocca quindi il tuo dispositivo Samsung ed effettua uno swipe verso l'alto con il dito dalla schermata principale per accedere all'elenco delle applicazioni installate sul terminale. Individua l'app e clicca sulla relativa icona. Se hai troppe app installate e non riesci a trovare il Galaxy Store (magari perché inserito in qualche sottocategoria), ti suggeriamo di utilizzare la barra di ricerca in alto, digitando appunto la parola "Galaxy Store": il sistema ti mostrerà l'icona tra i risultati. Ora che sei entrato nello store dei dispositivi Samsung, vediamo come aggiornare le app sul Galaxy Store. Resta nella schermata principale e clicca sulla voce "Menu" con l'icona a forma di tre linee orizzontali che troverai nella parte inferiore dello schermo insieme alle altre due voci "Giochi" e "Applicazioni". Una volta cliccato su "Menu", ti apparirà una schermata del Galaxy Store nella quale potrai trovare un elenco di sezioni: App personali, che ti mostrerà tutte le applicazioni del Galaxy Store installate sul tuo dispositivo

Aggiornamenti, che ci servirà tra un attimo per effettuare gli update

Download in corso: l'elenco delle app non ancora scaricate perché in attesa del Wi-Fi o ancora in download

Desiderati: si tratta di una lista delle app aggiunte all'elenco desiderati Per aggiornare le app Samsung sul Galaxy Store bisognerà cliccare appunto sul bottone "Aggiornamenti". Se la pagina restituirà una schermata vuota, significa che non ci sono app da aggiornare; in alternativa, sarà sufficiente cliccare in alto su "Aggiorna tutto" per avviare la procedura di update di tutte le app presenti in lista. Ricordati che in questa schermata potrai anche aggiornare le app dello smartwatch Samsung: basterà spostarti nella sezione corrispondente effettuando un tap sulla voce "Orologio".

Disinstallare app dal Galaxy Store