Come aggiornare Android in modo semplice

È scontato dire che gli aggiornamenti più ambiti da coloro che sono alla ricerca di novità software sono proprio i major update. In generale, gli aggiornamenti Android vengono distribuiti automaticamente dal produttore, anche se possono essere svolti in modalità manuale. Andiamo quindi a vedere quali sono i metodi per aggiornare uno smartphone Android.

Come tutti i sistemi operativi, Android prevede degli aggiornamenti software . Quelli più frequenti sono gli aggiornamenti di sicurezza, i quali non apportano particolari novità a livello di funzionalità ma aggiornano le patch di sicurezza. Quelli meno comuni sono gli aggiornamenti che introducono novità software, mentre si parla di major update quando l'aggiornamento prevede l'upgrade ad una nuova versione di Android.

Indice

Aggiornare Android con procedura automatica

Il metodo più comune per svolgere un aggiornamento di sistema Android consiste nel riceverlo automaticamente dal produttore per poi installarlo. Questa modalità è detta via OTA ovvero Over The Air, perché non prevede la connessione del dispositivo ad un secondo ma soltanto la connettività internet per scaricare il pacchetto di aggiornamento.

Una volta ricevuto l'aggiornamento Android via OTA si riceverà una notifica sullo smartphone. Alternativamente è possibile consultare manualmente la disponibilità di un aggiornamento da scaricare. Ecco come:

Recarsi nelle Impostazioni dello smartphone Android. Accedere alla sezione Sistema Accedere alla sezione Aggiornamenti. Tappare sull'opzione Verifica disponibilità aggiornamenti.

Quanto appena detto vale per i dispositivi Pixel di Google, mentre su altri modelli di smartphone Android le descrizioni delle impostazioni potrebbero leggermente variare.

Nel caso si riceva un aggiornamento via OTA sarà sufficiente confermare la volontà di installarlo, attendere l'installazione e riavviare il dispositivo quando richiesto per completare l'update. Cno le ultime versioni di Android, ovvero a partire da Android 11 in poi, gli aggiornamenti automatici vengono scaricati in background quando il dispositivo è connesso ad una rete Wi-Fi e installati. All'utente sarà soltanto richiesto di riavviare il dispositivo per rendere effettivo l'aggiornamento installato in background.