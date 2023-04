In questa guida andremo quindi a vedere come aggiornare Android Auto all'ultima versione . Nello specifico vedremo come aggiornare automaticamente tramite il Play Store, come farlo manualmente e come entrare nella versione beta di Android Auto.

Come aggiornare Android Auto dal Play Store

Nel corso degli anni abbiamo visto che Google propone dei piani di aggiornamento differenti per Android Auto.

Vi sono il canale stabile, che riceve aggiornamenti dal Play Store su base costante ma non regolare, e poi troviamo il canale beta, che invece riceve aggiornamenti più frequentemente, ma con possibili bug. Un esempio di questo tipo di novità lo troviamo in Coolwalk, la nuova interfaccia grafica di Android Auto, rilasciata inizialmente e per diversi mesi solo ai beta tester.

Vediamo quindi come aggiornare Android Auto in versione stabile, ovvero per coloro che non vogliono incappare in potenziali bug di gioventù della versione beta.

Aprite il Play Store sul vostro telefono. Cercare Android Auto. Accedete alla pagina di Android Auto e controllate se è presente il pulsante verde con scritto Aggiorna. In caso affermativo toccate Aggiorna e attendete il completamento dell'operazione.

Per gli aggiornamenti distribuiti tramite il Play Store non vi è modo di forzare la ricezione dell'ultima versione: dovrete solo controllare la presenza del pulsante aggiorna, come visto sopra, ma i tempi di rilascio tramite Play Store non sono gli stessi per tutti gli utenti.

Potrebbe quindi succedere che la stessa versione di Android Auto ad alcuni arrivi prima di altri. Solitamente questi rilasci avvengono per gradi: prima per pochi, e poi, se non venissero riscontrati particolari problemi, nei giorni successivi per molti. È insomma solo questione di una breve attesa, tutta volta a far sì che non ci siano bug gravi apportati dall'ultima versione.