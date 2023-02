Come abilitare Opzioni Sviluppatore in Android Auto

Nel corso degli ultimi anni abbiamo visto Google accrescere i suoi sforzi per offrire agli utenti app e servizi sempre più ricchi di funzionalità e alternative. Tra i prodotti che sono cresciuti maggiormente troviamo sicuramente Android Auto, il sistema di infotainment di casa Google.

Android Auto per si è evoluto tantissimo e la prova di questo la troviamo nella recente introduzione della nuova interfaccia grafica. Il sistema operativo dedicato all'uso in auto prevede diverse funzionalità e forse non tutti sanno che è possibile accedere ad alcune opzioni aggiuntive.

In questa guida andremo quindi a vedere come abilitare le Opzioni Sviluppatore di Android Auto. Nello specifico vedremo in cosa consistono le Opzioni Sviluppatore e la procedura per sbloccarle dal proprio telefono Android. Se vi interessassero invece le opzioni sviluppatore su un telefono Android, potete fare riferimento a questa guida.