Quali app scaricare su Wear OS 3

Google è stata tra i primi big della tecnologia a credere nel segmento degli smartwatch. Ci riferiamo soprattutto al segmento software, dove da almeno un decennio è presente con Wear OS. Il sistema operativo per indossabili di casa Google si è evoluto in maniera consistente nel tempo, soprattutto negli ultimi anni. Il tutto è culminato con il lancio di Wear OS 3, la nuovissima generazione che è pronta a cedere il passo a Wear OS 4. Il nostro utilizzo degli smartwatch è ormai comparabile a quello che facciamo dei telefoni. Questo è chiaramente incentivato dalla possibilità di scaricare app su Wear OS. In questa guida andremo proprio a vedere quali sono le app da scaricare su Wear OS 3. Andremo quindi a vedere quali sono le app gratis che possono rivelarsi più utili sul vostro smartwatch Wear OS.

Migliori app Wear OS 3

App Wear OS per la messaggistica

Tra le cose principali che facciamo con i nostri smartwatch troviamo sicuramente la comunicazione. Questa ormai avviene sempre più tramite le piattaforme di messaggistica istantanea. E anche se gli smartwatch non sono i migliori dispositivi per comunicare, visto il loro schermo ridotto e la difficoltà nell'utilizzare una tastiera fisica, potrebbe tornarvi molto utile accedere alla vostra messaggistica direttamente dallo smartwatch con Wear OS. Andiamo quindi a vedere quali sono le migliori app per la messaggistica compatibili con Wear OS 3. WhatsApp Una delle piattaforme di messaggistica istantanea più popolari e utilizzate al mondo è WhatsApp. Vi farà piacere sapere che WhatsApp è compatibile con Wear OS 3. Questo significa che potrete installare WhatsApp anche sul vostro orologio smart. In questo modo potrete quindi leggere i messaggi ricevuti, scorrere tutte le conversazioni e rispondere direttamente dallo smartwatch ai messaggi ricevuti. Per installare WhatsApp su smartwatch Wear OS vi basterà aprire il Play Store sul vostro orologio e cercare WhatsApp, per poi successivamente selezionare il pulsante Installa.

App Wear OS per lo sport

Fonte: Google Fit

L'attività sportiva è una delle ragioni principali per cui dovremmo usare uno smartwatch. Questi dispositivi infatti sono dotati di sensori che i nostri telefoni non possono avere, come quello per monitorare l'attività cardiaca ad esempio, che in contesti sportivi permettono un tracciamento degli allenamenti molto più accurato. E allora vi farà comodo sapere quali sono le app per lo sport da installare su Wear OS 3. Andiamo a vederle insieme. Strava Strava è una delle app più in voga tra coloro che praticano sport che richiedono un tracciamento dei parametri di salute e del percorso effettuato. Per questo Strava gode di un'accesa popolarità tra coloro che praticano ciclismo e atletica. L'app permette di registrare il percorso effettuato, insieme a una grande serie di parametri fisici. L'app è disponibile ufficialmente anche per Wear OS 3 e permette di avviare sessioni di allenamento direttamente dallo smartwatch, con la possibilità di registrare gli allenamenti anche senza lo smartphone dietro. Scarica da Play Store Google Fit Google Fit è la piattaforma di Google dedicata alla salute e al monitoraggio delle attività fisiche. L'app è disponibile per Wear OS 3 e installandola potrete accedere a statistiche dettagliate sui vostri parametri di salute e sulle attività svolte, avviare sessioni di allenamento dedicate e consultare tutti gli allenamenti recenti. Scarica da Play Store Seven: 7 minuti di esercizi Si tratta di un'app molto interessante e gratuita che offre la possibilità di avviare sessioni di allenamento brevi, anche di pochi minuti, per tenersi in forma. L'app offre programmi con esercizi semplici, da svolgere anche in casa. Scarica da Play Store

App Wear OS per l'utilità

Andiamo quindi a vedere quali sono le app per Wear OS 3 che non dovete farvi sfuggire per attività quotidiane che non riguardano lo sport ma che sicuramente potreste eseguire con una certa frequenza. Google Fotocamera L'app Google Camera offre tantissime soluzioni per scattare delle foto di livello, anche con un hardware limitato, grazie alla potenza di elaborazione di Google. Forse non sapete che la stessa app è disponibile anche per smartwatch con Wear OS. L'app per smartwatch della Google Camera permette di controllare in remoto la fotocamera dello smartphone, sicuramente un ottimo strumento nel caso doveste scattare una foto con il telefono lontano. Potrebbe quindi tornarvi molto utile nel caso in cui dovete scattare una foto di gruppo, controllare lo zoom, impostare un timer e passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore o viceversa. Scarica da Play Store Gboard La popolare tastiera di Google è disponibile anche per smartwatch con Wear OS 3. La tastiera sul vostro smartwatch può aiutarvi a digitare testi e parole in diversi contesti. Il suo senso è tanto maggiore quanto è più grande il display dello smartwatch sulla quale la utilizzate. Scarica da Play Store Google Keep La popolare app per prendere note e appunti di Google è disponibile anche per il vostro smartwatch con Wear OS 3. Keep su smartwatch vi permette di creare note, consultare quelle già presenti e agire rapidamente con note e appunti tramite il tile ufficiale dedicato. Scarica da Play Store Focus To-Do Questa app si rivelerà particolarmente utile se cercato qualcosa che vi aiuti a concentrare a lavoro o nello studio. L'app include anche la tecnica del pomodoro per programmare e gestire le fasi di lavoro. Scarica da Play Store Stocard Quante volte vi trovate al supermercato e vi precipitate a cercare la tessera fedeltà nel portafogli o nell'app Wallet quando ormai vi trovate alle casse? Installando Stocard sul vostro smartwatch con Wear OS avrete tutte le tessere a portata di polso. Scarica da Play Store

App Wear OS per spostamenti e trasporti

In questa sezione vedremo tutte le app per smartwatch Wear OS 3 che possono tornarvi utili negli spostamenti e nell'utilizzo di trasporti e mezzi pubblici. Google Maps Sul vostro smartwatch con Wear OS 3 non può mancare Maps, l'app che vi permette di avviare sessioni di navigazione, controllare percorsi e disponibilità di mezzi pubblici direttamente dal polso. Molto utile anche per la possibilità di ottenere indicazioni sulla navigazione direttamente dallo smartwatch, dettaglio che può fare la differenza se state navigando ad esempio in bici. Scarica da Play Store Uber La nota app per la prenotazione di taxi privati è disponibile anche per il vostro smartwatch con Wear OS. Avere Uber sul vostro smartwatch vi permetterà di controllare in maniera rapida lo stato di avanzamento della vostra corsa, oppure dove si trova il mezzo che avete prenotato. Sicuramente una funzione utile soprattutto quando si cammina e non si ha modo di consultare il proprio smartphone. Scarica da Play Store

App Wear OS per multimedia

Lo smartwatch è un dispositivo con il quale è possibile ascoltare ma soprattutto gestire anche i contenuti multimediali in riproduzione. Andiamo a vedere quali sono le app più interessanti da installare. Spotify Spotify offre la sua app anche su smartwatch Wear OS 3. Con Spotify dal vostro smartwatch potrete cambiare brano, consultare la playlist in riproduzione, mettere in pausa o avviare la riproduzione. Tutte funzioni utili quando avete la necessità di gestire Spotify senza la possibilità di usare il vostro telefono. Scarica da Play Store

App Wear OS per la domotica