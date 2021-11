Un nuovo MEGA MAN Mobile arriva su Android! Come provarlo subito

Arrivano interessanti novità per gli appassionati dell'universo MEGA MAN, perché per i dispositivi Android è appena arrivato un nuovo titolo mobile.

Il gioco apparso da poco sul Play Store si chiama MEGA MAN X DiVE - Mobile ed è stato sviluppato dalla casa NebulaJoy in collaborazione con la storica Capcom che detiene i diritti della saga. Come potete vedere dal video che presenta il gioco, lo trovate in fondo a questo articolo, il gioco include tutti i personaggi della popolare saga di MEGA MAN.