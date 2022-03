Tra i giochi eSport Android più popolari non ci sono Call of Duty e Fortnite

Mobile Legends: Bang Bang , inoltre, ha totalizzato 386,8 milioni di ore di filmati guardati e ha toccato vette da 3,1 milioni di spettatori che guardavano in diretta eventi dedicati al gioco. Del resto, i live streaming dei più grandi tornei di eSport stanno beneficiando di un successo sempre maggiore.

Altri titoli che di certo non stanno conoscendo cali di popolarità, sono "PlayerUnknown's Battlegrounds" (PUBG) – nel 2021 il secondo gioco più "visto" – e "Garena Free Fire", che nel 2019 risultò il gioco mobile più scaricato del pianeta, incassando oltre 1 miliardo di dollari. Altro gioco di successo, infine, è risultato "Arena of Valor". Sicuramente è stato strano notare alcune assenze "illustri" tra questi titoli, a partire da "Fortnite" e "Call of Duty".