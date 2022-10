Sconti Play Store: Secret of Mana e tante altre offerte per gli amanti degli RPG

Anche oggi, come quasi ogni giorno, sono proposte nuove offerte sul Play Store: tante applicazioni e giochi sono disponibili, per un tempo limitato, ad un prezzo scontato, anche del 100%. Oggi, in particolare, Google ha deciso di mettere in sconto prevalentemente giochi, soprattutto di genere RPG (anche se non manca qualche app interessante).

Tra i giochi in sconto, il più interessante è sicuramente Secret of Mana: il gioco è stato rilasciato nei primi anni '90, e questa versione per smartphone presenta una grafica lievemente rinnovata e il supporto ai controller esterni. Questo è quello che si legge nella descrizione del gioco sullo store:

Pubblicato per la prima volta in Giappone nel 1993, Secret of Mana ha rappresentato un punto di svolta nel mondo dei videogiochi, grazie a un sistema di combattimento in tempo reale innovativo, a una grafica sofisticata e alle sue stupende musiche. Un miscuglio di elementi tipici dei giochi di ruolo e battaglie piene d'azione che ha rivoluzionato un'epoca.

Oltre a questo interessante titolo, troviamo in sconto anche due titoli di genere RPG e ispirati ai grandi classici del passato, l'applicazione AppLock PRO per bloccare l'accesso alle app tramite password o codice e l'applicazione Oscilloscope: Sound Visualizer, che permette appunto di "visualizzare le onde sonore".

