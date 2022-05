Ni No Kuni: Cross Worlds è disponibile al pre-download gratuito su Android!

Giusto ieri vi abbiamo parlato di Ni No Kuni: Cross Worlds , il potenziale nuovo Genshin Impact per smartphone e tablet diretto e prodotto da LEVEL-5 in collaborazione con lo Studio Ghibli . Il lancio vero è proprio è previsto per domani 24 maggio, ma già da oggi è possibile scaricarlo su Android .

Navigando nei menu di gioco si scoprono altri dettagli piuttosto interessanti. Per cominciare, il gioco è tradotto in italiano, il che non guasta affatto considerato quanto vasto potrebbe dimostrarsi. In questo caso sono i testi ad essere tradotti. Il doppiaggio è disponibile in inglese, giapponese e coreano.