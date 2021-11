Il Play Store mette in evidenza i giochi "ottimizzati per Pixel 6"

Sempre in ambito Game Mode, Google ha portato anche Game Dashboard (al momento però funzione esclusiva degli smartphone Pixel 6 e 6 Pro): questa, da attivare dalle impostazioni del sistema, viene mostrata sottoforma di pulsante flottante e permette di mostrare gli FPS, iniziare la registrazione del gioco o attivare la modalità "Non disturbare".

I giochi che supportano queste due funzionalità sono ora mostrati in primo piano sul Play Store, in una sezione chiamata "Ottimizzati per Pixel 6": i titoli che sfruttano Game Mode e Game Dashboard e che sono inclusi in questa sezione sono al momento 30, ma siamo certi che col passare del tempo se ne aggiungeranno altri.

Questa la lista completa: