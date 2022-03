I giochi Android sono arrivati sui PC... di qualcun altro!

Dopo i primi dettagli trapelati a gennaio scorso, sembra che finalmente la beta di Google Play Games stia arrivando per alcune aree geografiche. Ovviamente tra coloro che la riceveranno per primi non ci sono gli utenti italiani . Il video che trovate allegato al tweet in basso mostra un'anteprima di come appare Play Giochi su PC Windows.

Come è possibile vedere dall'anteprima in video, i giochi disponibili sono tutti quelli che troviamo su Android con l'app Play Games, come Asphalt 9: Legends, Rise of Empires: Ice and Fire, Summoners War, Idle Heroes.

L'indirizzo per controllare se dalle vostre parti è disponibile Play Games su Windows è proprio questo. Trovate anche il collegamento per ricevere notifiche non appena arriverà anche in Italia.