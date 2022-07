GeForce Now a 120 fps arriva su tutti gli Android: il cloud gaming non è mai stato così fluido!

GeForce NOW è il servizio di gaming in streaming di NVIDIA che permette agli utenti di giocare ai propri titoli per PC, disponibili su store come Steam o Epic Games Store, in streaming e su qualsiasi dispositivo. Il servizio, in costante aggiornamento sia per quanto riguarda i titoli supportati che per le funzionalità, sta ricevendo proprio in questi giorni una nuova importante feature su smartphone Android.

Arriva finalmente la possibilità di giocare a 120 fps su tutti gli smartphone che montano un display ad alto refresh rate (ovviamente dai 120 Hz in su): fino ad oggi infatti, questa possibilità era limitata solo ad alcuni smartphone quali Samsung Galaxy S22 e S22 Ultra, Galaxy Z Fold 3 e Flip 3 e infine OnePlus 9 Pro (l'ultimo aggiornamento di questa lista di dispositivi risale a maggio di quest'anno).

Nonostante ciò, la possibilità di giocare a 120 fps rimane disponibile solo ed esclusivamente per gli utenti con abbonamento GeForce NOW RTX 3080. Questa tipologia di abbonamento permette inoltre anche di giocare in 4K a 60 FPS su PC e Mac, sfruttando anche la tecnologia DLSS di NVIDIA.