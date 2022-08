Ecco i giochi finalisti dell'Indie Games Festival del Play Store

Dungeons of Dreadrock : gioco in pixel art che metterà il giocatore di fronte a tanti puzzle da risolvere per superare i 100 livelli realizzati a mano nelle antiche profondità di Dreadrock Mountain.

Fury Unleashed : gioco platform roguelite basato sull'utilizzo combo in cui il giocatore attraversa le pagine di un fumetto in continua evoluzione.

Get Together: A Coop Adventure: gioco di rompicapi per 2 giocatori. I giocatori dovranno comunicare e collaborare per portare a termine l'avventura.