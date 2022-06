Diablo Immortal, problemi sui dispositivi Samsung dotati del chip Exynos

L'uscita del gioco Diablo Immortal, dopo una lunga attesa, rientra sicuramente tra le notizie più importanti di questa settimana. Tuttavia, gli utenti Samsung, dopo l'iniziale entusiasmo, hanno evidenziato un po' di malumore a causa di alcune criticità riscontrate durante l'esecuzione del titolo sui propri dispositivi.

Sembrerebbe, infatti, che gli smartphone Samsung dotati di un processore Exynos abbiano qualche difficoltà nel far girare il gioco senza incertezze. In particolare, alcuni utenti hanno affermato di aver riscontrato problemi grafici e crash improvvisi del titolo. Inizialmente le criticità sembravano riguardare soltanto telefoni di fascia basse, successivamente, però, alcune segnalazioni hanno riguardato anche dispositivi come gli ultimi Galaxy S22.