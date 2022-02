Crossout Mobile disponibile su Android, tra poco arriva anche su iOS

Dopo la presentazione per i mercati internazionali avvenuta qualche settimana fa, Crossout Mobile arriva ufficialmente per gli utenti Android anche in Italia.

Targem Games e Gaijin Entertainment hanno appena annunciato la disponibilità del titolo per dispositivi mobili su Android. Come potete vedere dal trailer del gioco, visualizzabile attraverso il player in fondo a questo articolo, il titolo è un action game in cui si deve correre il più possibile, e con i mezzi più disparati, per rimanere vivi. Ogni veicolo può essere anche armato.