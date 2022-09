Call of Duty: Warzone Mobile è disponibile alla pre-registrazione

Torniamo a parlare di Call of Duty: Warzone Mobile, il nuovo titolo per smartphone e tablet che è stato appena ufficializzato da Activision. Nelle ultime ore sono arrivati ulteriori dettagli ufficiali in merito al nuovo battle-royale.

Il nuovo Call of Duty: Warzone Mobile è stato ufficializzato la settimana scorsa. Durante la presentazione ufficiale abbiamo conosciuto solo in piccola parte gli aspetti principali del nuovo titolo e dell'esperienza di gioco che proporrà su dispositivi mobili.

Nelle ultime ore è arrivata l'ottima notizia dell'apertura delle pre-registrazioni al gioco sul Play Store, dunque per tutti i dispositivi Android compatibili. Nonostante questo molti aspetti del gioco rimangono ancora da scoprire.

Sembra assodato che il gioco includerà la mappa Verdansk originale di Warzone, mentre dovrebbe essere incluso il cross-play tra utenti Android e iOS. Ci sarà la modalità multiplayer con progressione condivisa, la quale dovrebbe permettere di giocare con un numero massimo di 120 utenti.

Dunque la pre-registrazione al nuovo Call of Duty: Warzone Mobile è già disponibile sul Play Store, qui sotto trovate il link per l'accesso diretto alla pre-registrazione.

Vi ricordiamo che nella giornata di oggi, 15 settembre, dovremo conoscere tutti i dettagli tecnici e grafici che caratterizzeranno il nuovo gioco di Activision. Questi dovrebbero infatti essere presentati durante l'evento Call of Duty Next.