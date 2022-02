Apex Legends Mobile per Android sta gradualmente iniziando il giro del mondo

La versione mobile del titolo è stata creata completamente da zero e, sebbene sarà ancora free-to-play , non sarà disponibile il cross-play, ma in compenso gli utenti potranno aspettarsi alcune differenze rispetto alle varianti per console e PC.

Tra i paesi in cui Apex Legends Mobile è in fase di lancio non figura l'Italia, ma confidiamo nel fatto di inizi al più presto anche da noi. Inoltre, al momento non sono disponibili informazioni sul suo arrivo per smartphone e tablet iOS, ma ulteriori dettagli potrebbero arrivare presto.