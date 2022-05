Apex Legends Mobile disponibile al download sul Play Store!

Noi l'abbiamo scaricato (più avanti condivideremo le nostre impressioni) per verificarne il funzionamento e possiamo condividere alcuni screenshot giusto per stuzzicarvi.

Apex Legends Mobile rappresenta un gioco stand alone a tutti gli effetti, e non dà per scontato che chi lo scarichi abbia già giocato alla versione da PC/console. Per questo motivo l'introduzione iniziale accompagna il giocatore passo per passo.