Dopo 14 anni i widget su Android sono ancora un disastro

Per la precisione su Android sono presenti da sempre, ovvero dalla sua nascita nel 2008 . La possibilità di aggiungere piccole parti di app direttamente sulla schermata principale è un concetto vecchio come i primi sistemi operativi desktop per PC ed era quasi ovvio aspettarseli da un sistema aperto come Android. E così è stato. Se all'inizio questo è stato un fattore differenziante, soprattutto per i produttori che curavano molto la personalizzazione del proprio sistema operativo, è anche vero che nel tempo hanno perso parte del loro fascino. Ad oggi i produttori quando mostrano le interfacce dei propri telefoni impostano solo il widget dell'orologio con il meteo e la barra di ricerca Google.

È indubbio che una delle più grandi novità di iOS 14 (parliamo del 2020) fosse stata l'introduzione dei widget sulla schermata principale. Ed è anche indubbio che questo abbia creato non poco clamore, dimostrando come Apple non sia certamente fulminea nel aggiornare il suo sistema operativo mobile in base a funzionalità che altrove (ovvero ad oggi Android) sono già presenti da tempo.

Ho sempre avuto un grande amore verso i widget in generale e nonostante questo non ho mai trovato dei widget del cuore che mi accompagnassero in questo viaggio con Android che dura ormai da 14 anni. I motivi sono due, e sono stati resi ancora più palesi ancora una volta (che vi piaccia o no) dall'implementazione degli stessi in iOS 14: sono brutti e sono pochi.

Widget trasparenti e widget "solidi", widget stondati e widget squadrati, widget con i bordi e widget senza, widget scrollabili e widget statici, widget ridimensionabili e widget bloccati nelle dimensioni. Non tutti hanno il pallino per l'estetica, ma sicuramente una fetta di utenza sì e la scarsa adozione dei widget è dovuto anche a questo.

Tre widget diversi con tre estetiche diverse. Gli angoli sono tutti arrotondati per "forzatura" della One UI di Samsung.

Ma il vero motivo per odiare i widget su Android è che sono pochi e in molti casi non fanno quello che ci servirebbe. Non parlo dei widget di terze parti (come quelli dei calendari o del meteo), ma di quelli dei produttori e soprattutto degli sviluppatori di app. Faccio qualche esempio pratico. Il widget di Nuki per la mia serratura smart è probabilmente quello meglio fatto, con tutte le opzioni utili a portata di tap e anche l'indicazione di quale porta sto aprendo e il tasto per aprire l'app. Non posso dire lo stesso di quello di Netatmo, che per fortuna grazie alla possibilità di impilare i widget di Samsung posso ottimizzare negli spazi.

Peggio ancora quello dell'allarme Ajax che non è ridimensionabile e che pertanto ha dei tasti molto piccoli e che non hanno un feedback alla pressione e pertanto si rischia di sbagliare e bisogna anche attendere un secondo per scoprire se l'allarme si è inserito.