Android 13 è un Android 12 con più kill in background

Il changelog di Android 13

L'over-kill di Android 13

La vera "novità" di Android 13, che ho notato fin da subito rispetto ad Android 12, è però un'eccessiva tendenza a killare le app in background . La mia esperienza si riferisce ad un Pixel 6 Pro , uno smartphone con 12 GB di RAM, che sono quindi sufficienti a tenere aperte diverse applicazioni. Non sto parlando di un kill indiscriminato di qualsiasi applicazione, ma comunque di un comportamento più aggressivo di quello adottato da Android 12, probabilmente in un'ottica di migliorare l'autonomia e/o le prestazioni del sistema .

Tutto qui? Non manca nulla?

No, ovviamente Android 13 non si esaurisce certo con quelle 5 "novità" viste sopra, tanto che Google ha realizzato un bel sito per illustare quelle più pratiche, ma sarebbe poi riduttivo e sbagliato confinare una nuova release del sistema operativo alle sole cose ben visibili dall'utente. Ci sono oltre 150 fix, dei quali abbiamo già parlato in questo articolo, e l'implementazione di nuovi protocolli, formati audio e altro che vadano a migliorare la user experience in generale. Inoltre ci sono anche novità di prossimo arrivo, che per qualche motivo non sono state incluse in questo rilascio un po' anticipato, rispetto ai tempi canonici (2 mesi prima rispetto al 2021).

Al contempo però ci sono anche funzioni che mancano. Sto parlando in particolare della game dashboard, che al momento è inaccessibile su Android 13 perché rimossa dal sistema operativo e ricollocata in Play Services (c'è un intero thread su Reddit al riguardo); fatto sta che al momento, cercando anche solo di impostare automaticamente il "non disturbare" all'avvio di un gioco, le impostazioni di sistema vanno in crash (screenshot a riprova qui sotto).

L'impressione insomma è che Google, per ragioni a noi ignote, abbia un po' voluto accelerare il lancio di Android 13, che si è trovato così da una parte non ancora completamente stabile, e al contempo anche privo di ulteriori novità che avrebbero potuto rimpolpare quello sparuto changelog di cui sopra. Non sarà mai più il tempo delle rivoluzioni del passato, e questo in fondo va anche bene, ma ciò non toglie che si possa sperare in qualcosa di più, no? Come sempre lo spazio dei commenti è aperto perché possiate raccontarci la vostra esperienza.