Come abilitare e disabilitare acquisti in-app su Android, facilmente

Siete alla ricerca di un modo per abilitare e disabilitare acquisti in-app su Android? Vi trovate nel posto giusto, in quanto vi stiamo per spiegare come si fa. Alle volte è possibile avere attivata l'opzione senza esserne consapevoli e ci si può ritrovare con delle spese relativi ad acquisti fatti per errore o in modo inconsapevole. Al contrario, se effettuate acquisti in-app con regolarità non volete dover inserire la password ogni volta e potrete così velocizzare il procedimento. Se non sapete come procedere, continuate a leggere.

In questa nostra guida troverete tutte le informazioni necessarie a farlo. Prendetevi del tempo da dedicare la lettura dei prossimi paragrafi in modo tale da capire tutto con precisione. Vi consigliamo di eseguire la procedura che vi interessa mentre la spieghiamo, passo dopo passo, in modo tale da non rischiare di commettere errori e di dover ripetere tutto dall'inizio. Siete pronti? A breve saprete come abilitare e disabilitare acquisti in-app su Android.