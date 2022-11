Yuka è l'app che vi aiuta a mangiare sano: ecco come usarla

Il mondo delle app Android è molto ricco al giorno d'oggi, con il solo Play Store che ospita milioni di alternative per gli utenti del robottino verde con i loro smartphone e tablet.

Pertanto ad oggi le app possono aiutarci in tantissimi aspetti della quotidianità e oggi ne conosciamo una che si pone l'obiettivo di aiutarci a mangiare sano e in modo più consapevole. Parliamo di Yuka, un'app che abbiamo provato nel dettaglio e che si posiziona tra le app alimentari più interessanti.

Essere più consapevoli di cosa mangiamo

Yuka è un'app molto semplice che basa il suo funzionamento sulla scansione dei prodotti alimentari che si acquistano o che si intendono acquistare. Il primo obiettivo di Yuka è quello di fornire ai propri utenti un metodo semplice e rapido per avere coscienza degli alimenti che si acquistano dal punto di vista nutrizionale.

Come vedete dagli screenshot che trovate qui sotto, dopo aver inizializzato l'app con un login che richiede soltanto un indirizzo email, sarà possibile iniziare a scansionare prodotti tramite il codice a barre presente sulla confezione di ogni alimento.

Yuka riconosce immediatamente il prodotto e fornisce subito una sua immagine di anteprima e un primo punteggio indicativo e univoco che caratterizza il livello di genuinità del prodotto scansionato. Quindi è possibile subito rendersi conto di quanto possa essere sano mangiarlo, anche grazie al bollino colorato apposto al punteggio.

Dopo aver scansionato il prodotto è anche possibile consultare i suoi valori nutrizionali nella sezione principale dell'app. Nel caso in cui il prodotto è classificato come mediocre o basso, allora verranno proposte automaticamente delle alternative. Si tratta di alimenti simili che però offrono dei valori nutrizionali migliori dal punto di vista della salute.

Ogni prodotto che viene scansionato rimane sincronizzato nella sezione principale dell'app e con il proprio profilo personale.

Le alternative offerte ad un prodotto scarsamente valutato da Yuka vengono accompagnate anche da confronti interessanti in termini di valori nutrizionali, per mostrare effettivamente in cosa il prodotto proposto come alternative è migliore rispetto a quello scansionato.

Metodi di valutazione e affidabilità

Viene subito da chiedersi come fa Yuka ad elaborare queste valutazione e proporre un indice sintetico e soprattutto se tale indice è affidabile per caratterizzare la qualità nutrizionale di un prodotto. Nella sezione "Metodi di valutazione" dell'app sono presenti tutti i dettagli su come vengono appunto effettuate le valutazioni alimentari. Quelle su cui si basa Yuka sono le linee guide dettate dalle istituzioni nazionali e internazionali in termini di alimentazione.

Pertanto, possiamo sicuramente fidarci delle valutazioni fornite, visto che sono basate su linee guida e standard definiti da esperti del settore.

Yuka è gratis

L'app Yuka è disponibile gratuitamente al download sul Play Store, qui sotto trovate il pulsante diretto per il download. È anche possibile sottoscrivere l'abbonamento premium per sbloccare alcune funzionalità, come la possibilità di personalizzare il profilo alimentare in base a particolari diete da seguire. Non vi sono annunci pubblicitari.

Sicuramente ci sentiamo di consigliarvela, soprattutto in un periodo in cui la questione alimentare è sempre più importante e presente nelle nostre vite, sia in termini di sostenibilità ambientale e sia per la nostra stessa salute.