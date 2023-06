YTV Player Pro: come avere un player video trasversale e potente

Una categoria di app che ancora oggi ha il suo fascino corrisponde a quella dei player video che permettono di organizzare in maniera strutturale tutti i contenuti che si intendono vedere. E proprio in questo contesto negli ultimi giorni abbiamo provato l'app YTV Player Pro . Andiamo a vedere perché ci è piaciuta.

Semplicità e organizzazione

Il titolo di questa sezione rappresenta in maniera sintetica i pregi principali di YTV Player Pro. Si tratta di un'app senza fronzoli, a partire dall'interfaccia grafica che chiaramente non è aggiornata al Material You ma che include tutti gli elementi necessari per un facile utilizzo.

L'app YTV Player Pro consiste in un player video che permette di organizzare tutti i contenuti multimediali personali, che verosimilmente saranno tutti video, in maniera molto strutturata.

Insomma, l'app permette di creare una sorta di database dei vostri video da vedere come e quando volete.

Come vedete dagli screenshot in galleria, l'app YTV Player Pro richiede di inserire il titolo del video che si sta caricando insieme all'URL. Questo significa che potrete caricare su YTV Player Pro tutti i video che vorrete. Sarà quindi possibile caricare video disponibili online, ma anche dei contenuti presenti su server. E per server intendiamo anche delle infrastrutture personali, come un NAS ad esempio.

Una volta caricati tutti i video personali sarà possibile passare alla visualizzazione. L'app YTV Player Pro include chiaramente un player. Questo è abbastanza fornito di opzioni per la personalizzazione della visione. Ad esempio, sarà possibile personalizzare la velocità di riproduzione, gestire gli eventuali sottotitoli e la risoluzione disponibile.

In tutta la nostra prova non abbiamo riscontrato criticità. L'app si comporta sempre bene, senza impuntamenti.

Chiaramente, gran parte del ruolo per una buona esperienza lo svolge la qualità della rete e la corretta disponibilità del video che si intende visualizzare. Nel complesso, ci sentiamo di consigliarvela se state cercando un player trasversale, ovvero in grado di trasmettere qualsiasi tipo di video disponibile online.