YouTube Vanced nel mirino di Google Play Protect: "non è sicura"

Non finiscono i problemi per YouTube Vanced : dopo aver dovuto rimuovere i link per il download dell'app per evitare azioni legali, i creatori del client sono alle prese con la verifica delle app di Google Play Protect.

Quest'ultimo servizio, presente praticamente su tutti i dispositivi Android compatibili con i servizi Google, controlla le app installate per verificare che non vi siano malware o problemi e che dunque siano sicure per gli utenti. Tra le ultime "vittime" di Play Protect troviamo proprio Vanced Manager, ovver l'app che serve a mantenere aggiornato il vero e proprio YouTube Vanced (un po' come avviene con Fortnite e l'app Epic Games Store).

In particolare, gli utenti con l'app Vanced Manager installata hanno ricevuto notifiche da Google Play Protect in cui si afferma che l'app è "dannosa" e che "mette a rischio il dispositivo", e dunque che sarebbe meglio disinstallarla dallo smartphone. I creatori di YouTube Vanced non si sono espressi in merito a ciò: in una recente dichiarazione, gli sviluppatori hanno affermato che l'app avrebbe continuato a funzionare fino ad eventuali modifiche dell'API di YouTube.