YouTube su Android assapora il Material You: avete ricevuto le novità?

Sono diverse le app e i servizi Google che hanno già ricevuto la nuove linee grafiche del Material You, tra quelle che ancora attendono troviamo YouTube . L'app Android del popolare servizio di streaming multimediale ha iniziato però a ricevere queste novità : come vedete dal primo screenshot in galleria , alcuni utenti hanno ricevuto la nuova barra con i collegamenti rapidi associati a ogni video.

Il Material You è la nuova interfaccia grafica che Google ha introdotto insieme ad Android 12 , una ventata di aria fresca sotto tutti i punti di vista per l'interfaccia grafica del popolare robottino verde.

La nuova barra prevede che i collegamenti siano racchiusi nelle classiche pillole che caratterizzano le linee del Material You. Potrebbe anche trattarsi di un design non definitivo, visto che la nuova barra è in realtà più lunga della precedente e incrementa la probabilità di dover effettuare uno swipe laterale per raggiungere tutte le opzioni.

La novità al momento investe solo la barra delle opzioni sotto ai video e non altre porzioni dell'interfaccia. Si tratta comunque di un test riservato a specifici utenti, fateci sapere se siete tra i selezionati da Google.