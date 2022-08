YouTube si aggiorna per supportare il nuovo player di Android 13

Un po' a sorpresa, il 15 agosto è arrivato l'aggiornamento ad Android 13 stabile per gli smartphone Pixel (anche se non tutti lo stanno ricevendo): tra le varie novità della nuova versione del sistema operativo, spunta anche un nuovo player per le applicazioni multimediali nella finestra delle notifiche, che ora è supportato anche su YouTube. In ogni caso, qui trovate tutte le novità di Android 13.

Offerte Amazon

Nella schermata delle notifiche, quando è in riproduzione un qualsiasi contenuto multimediale da qualsiasi applicazione come Spotify o YouTube, è da sempre presente una notifica che permette di mettere in pausa, cambiare traccia o vedere quanto manca alla fine del contenuto. Con Android 13, il design di questa particolare notifica è stato rinnovato e ora la barra che mostra l'avanzamento del contenuto sembra più un'onda che oscilla (l'immagine in basso rende tutto più chiaro).