YouTube Music su Wear OS si aggiorna: aggiunto il riquadro "riprodotti di recente"

È in arrivo una novità per quanto riguarda YouTube Music per Wear OS. Difatti, sugli smartwatch adesso è disponibile il riquadro "Riprodotti di recente". Nel dettaglio, così come notato da "9to5Google", gli utenti, attraverso il riquadro, potranno riprodurre un brano (oppure un album) ascoltato recentemente.

Toccando l'album o il brano evidenziato, infatti, viene avviata immediatamente la riproduzione, mentre selezionando "Sfoglia" si aprirà direttamente l'app. Se stai ascoltando qualcosa, invece, il riquadro fungerà da scorciatoia per la tua pagina "In riproduzione".